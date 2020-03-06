"Замаскированный элемент". Шесть стран ЕС создали кибервойска

Шесть стран создали Кибернетические войска Евросоюза. В эфире радио Sputnik член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич оценил возможности новой структуры.
Шесть европейских стран подписали меморандум о создании Кибернетических сил ЕС быстрого реагирования, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Минобороны республики.
Речь идет об Эстонии, Польше, Хорватии, Нидерландах, Румынии и Литве, которая возглавила объединение.
Соглашение было подписано 4 марта в Загребе. Документ предусматривает работу международной группы гражданских и военных специалистов, которые будут мониторить киберпространство и оперативно реагировать на кибератаки, проводить расследования и ликвидировать последствия возможных инцидентов.
В эфире радио Sputnik член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич оценил эти планы.