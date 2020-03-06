"Замаскированный элемент". Шесть стран ЕС создали кибервойска

Шесть стран создали Кибернетические войска Евросоюза. В эфире радио Sputnik член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич оценил возможности новой структуры.

Шесть европейских стран подписали меморандум о создании Кибернетических сил ЕС быстрого реагирования, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Минобороны республики.

Речь идет об Эстонии, Польше, Хорватии, Нидерландах, Румынии и Литве, которая возглавила объединение.

Соглашение было подписано 4 марта в Загребе. Документ предусматривает работу международной группы гражданских и военных специалистов, которые будут мониторить киберпространство и оперативно реагировать на кибератаки, проводить расследования и ликвидировать последствия возможных инцидентов.

В эфире радио Sputnik член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич оценил эти планы.

"Думаю, что страны, которые создали Кибернетические войска, не боятся кибервоздействия на свои военные структуры, потому что у них этих структур, по сути, нет. Но с учетом того, что у них один и тот же "хозяин", не исключено, что на территории этих стран будут расставлены специальные устройства, созданы специальные базы, которые будут заниматься радиоэлектронной борьбой, радиоэлектронными диверсиями в отношении России. Заметьте, что сейчас украинские спецслужбы активно сотрудничают с американцами в этом плане, пытаясь создать деструктивные процессы на территории России звонками, фейками, взломами сайтов и так далее. Эти кибервойска тоже будут этим заниматься. Все это – новая форма борьбы, замаскированные элементы специальных операций, которые готовит коллективный Запад в отношении РФ", – считает Франц Клинцевич.