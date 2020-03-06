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РИА Новости

"Тысячи страниц". США, РФ и Британия рассекретят "ядерные" документы

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Top Secret. Архивное фото
Top Secret. Архивное фото.
Источник изображения: © Fotolia / momius

МОСКВА, 5 марта/ Радио Sputnik. США, Россия и Великобритания рассекретят документы по переговорам вокруг Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в честь юбилея со дня его вступления в силу, сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя госсекретаря США по вопросам нераспространения Кристофера Форда.

Он рассказал, что три страны проведут в Нью-Йорке мероприятие в связи с юбилеем подписания договора, а также опубликуют "ряд документов, которые ранее были засекречены".

Это, по словам Форда, поможет пролить свет на то, как велись переговоры по этому важному документу, покажет различия в позициях между сторонами, в частности, по вопросам разоружения.

Он отметил, что со стороны США будут рассекречены "тысячи страниц".

Договор о нераспространении ядерного оружия вступил в силу 5 марта 1970 года. Он является многосторонним договором, направленным на ограничение распространения ядерного оружия. Согласно документу, государства, не обладающие ядерным оружием, обязались не приобретать ядерное оружие, а государства, обладающие ядерными силами, обязаны проводить разоружение. При этом все государства имеют право получить доступ к ядерным технологиям в мирных целях при определенных гарантиях.

ООН каждые пять лет проводит обзор ДНЯО. Очередная обзорная конференция должна пройти весной этого года. Участниками ДНЯО является 191 государство.

Ранее радио Sputnik сообщило, что США сымитировали "ядерный удар" по Белоруссии в ходе "сдерживания" России.

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Страны
Белоруссия
Великобритания
Россия
США
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ООН
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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