"Тысячи страниц". США, РФ и Британия рассекретят "ядерные" документы

МОСКВА, 5 марта/ Радио Sputnik. США, Россия и Великобритания рассекретят документы по переговорам вокруг Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в честь юбилея со дня его вступления в силу, сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя госсекретаря США по вопросам нераспространения Кристофера Форда.

Он рассказал, что три страны проведут в Нью-Йорке мероприятие в связи с юбилеем подписания договора, а также опубликуют "ряд документов, которые ранее были засекречены".

Это, по словам Форда, поможет пролить свет на то, как велись переговоры по этому важному документу, покажет различия в позициях между сторонами, в частности, по вопросам разоружения.

Он отметил, что со стороны США будут рассекречены "тысячи страниц".

Договор о нераспространении ядерного оружия вступил в силу 5 марта 1970 года. Он является многосторонним договором, направленным на ограничение распространения ядерного оружия. Согласно документу, государства, не обладающие ядерным оружием, обязались не приобретать ядерное оружие, а государства, обладающие ядерными силами, обязаны проводить разоружение. При этом все государства имеют право получить доступ к ядерным технологиям в мирных целях при определенных гарантиях.

ООН каждые пять лет проводит обзор ДНЯО. Очередная обзорная конференция должна пройти весной этого года. Участниками ДНЯО является 191 государство.

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