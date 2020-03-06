Учесть все возможные сценарии. РФ создала в Арктике группировку войск

Россия продолжит укреплять группировку войск в Арктике для обеспечения безопасности. В эфире радио Sputnik военный политолог Владимир Козин прокомментировал положения документа об основах госполитики в арктическом регионе на период до 2035 года.

Россия создала в Арктике группировку войск общего назначения, способную обеспечить безопасность, и продолжит увеличивать боевые возможности в регионе, говорится в "Основах государственной политики России в Арктике на период до 2035 года". Документ своим указом утвердил Владимир Путин.

"Основными задачами в сфере обеспечения военной безопасности Российской Федерации в Арктике являются: … повышение боевых возможностей группировок войск (сил) общего назначения ВС России, других войск, воинских формирований и органов в Арктической зоне и поддержание их боевого потенциала на уровне, гарантирующем решение задач по отражению агрессии против России", – говорится в документе.

Указывается также, что стоит задача улучшать систему комплексного контроля за воздушной, надводной и подводной обстановкой.

Основными вызовами национальной безопасности в документе названы наращивание иностранного военного присутствия в Арктике и дискредитация деятельности России.

В эфире радио Sputnik профессор Академии военных наук РФ, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин

"Несомненно, этот документ представляет большое значение, причем не только для РФ, которая имеет огромный национальный интерес в этом регионе, но и для других государств, которые выходят на его просторы. РФ обращает внимание на то, что российские Вооруженные силы должны иметь там определенный потенциал для защиты интересов страны. Думаю, что в документе учтены все возможные сценарии, в том числе и негативные, развития обстановки. Не секрет, что некоторые страны, в частности, США и их партнеры в регионе, входящие в Североатлантический альянс, не сидят сложа руки. Они занимаются накачиванием там вооружений, проводят масштабные учения военно-воздушных и военно-морских сил. Кроме того, США направляют в воды Арктики свои атомные ракетные подводные лодки и атомные ударные подводные лодки. И в этом плане мы тоже должны быть бдительными", – сказал Владимир Козин.

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