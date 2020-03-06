Учесть все возможные сценарии. РФ создала в Арктике группировку войск

Россия продолжит укреплять группировку войск в Арктике для обеспечения безопасности. В эфире радио Sputnik военный политолог Владимир Козин прокомментировал положения документа об основах госполитики в арктическом регионе на период до 2035 года.
Россия создала в Арктике группировку войск общего назначения, способную обеспечить безопасность, и продолжит увеличивать боевые возможности в регионе, говорится в "Основах государственной политики России в Арктике на период до 2035 года". Документ своим указом утвердил Владимир Путин.
"Основными задачами в сфере обеспечения военной безопасности Российской Федерации в Арктике являются: … повышение боевых возможностей группировок войск (сил) общего назначения ВС России, других войск, воинских формирований и органов в Арктической зоне и поддержание их боевого потенциала на уровне, гарантирующем решение задач по отражению агрессии против России", – говорится в документе.
Указывается также, что стоит задача улучшать систему комплексного контроля за воздушной, надводной и подводной обстановкой.
Основными вызовами национальной безопасности в документе названы наращивание иностранного военного присутствия в Арктике и дискредитация деятельности России.
В эфире радио Sputnik профессор Академии военных наук РФ, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин
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