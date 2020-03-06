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Опубликована самая подробная панорама Марса

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Источник изображения: Изображение: NASA

НАСА опубликовала самую подробную фотографию Марса, полученную на основе снимков ровера Curiosity. Панорама доступна на сайте ведомства.

Созданная инженерами НАСА панорама имеет разрешение 1,8 миллиарда пикселей, файл изображения весит порядка двух гигабайт. Подробный снимок был собран на основе изображений марсианской поверхности, сделанных Curiosity в период с 24 ноября по 1 декабря 2019 года. Панорама состоит из более чем тысячи фотографий.

Основная панорама была снята на телеобъектив устройства. Также НАСА опубликовала менее подробное изображение, сделанное на другой объектив Curiosity. Она имеет разрешение 650 миллионов пикселей, в кадр попала часть ровера и его роботизированная рука.

В начале марта ученые НАСА обнаружили на снимках Марса необычное отверстие, похоже на кратер. Снимок был сделан аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter в 2011 году. Специалисты предполагают, что загадочная дыра служила входом в подземную пещеру, в которой могли скрываться местные обитатели.

В июле 2019 года НАСА опубликовала снимки марсохода Curiosity, сделанные с орбиты планеты. Curiosity является единственным марсоходом, работающим на Красной планете в рамках научно-исследовательской миссии. Ровер совершил посадку на Марс 6 августа 2012 года.

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