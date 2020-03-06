В Сети появилось видео бомбометания военно-транспортных самолётов Ил-76МД

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В Сети появилось видео практического бомбометания и стрельбы из пушек экипажей военно-транспортных самолетов Ил-76МД. Ролик на своем официальном канале на YouTube выложило Министерство обороны РФ.

Как пояснили в военном ведомстве, экипажи военно-транспортных самолетов отработали сброс радиомаяков и ночных осветительных бомб для обозначения точки прицеливания и последующей высадки воздушного десанта. Бомбометание отрабатывалось как в дневное, так и в ночное время. Учения прошли на полигоне Кушалино в Тверской области, в них приняли участие самолеты из состава соединений Западного военного округа.

После бомбометания экипажи самолетов отработали стрельбу из кормовых пушек по легкобронированным целям.

Практическое бомбометание проводилось с четырех тысяч метров днем и 600 метров ночью, боевые стрельбы выполнялись на высотах около 400 метров. Точность применения авиационных бомб обеспечивалась штатным прицельно-навигационным комплексом самолетов Ил-76

- говорится в сообщении.

В Минобороны назвали данные учения "уникальными для данного вида авиации".

Отметим, что военно-транспортные самолеты Ил-76МД имеют по четыре пилона под каждым крылом, на которых может нести по 4 бомбы П-50Т, вместо осветительных транспортники могут вполне использовать боевые снаряды.