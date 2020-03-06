В ВСУ передана партия модернизированных танков Т-72, названных «сетецентрическими»

Источник изображения: topwar.ru

Шесть усовершенствованных и прошедших ремонт танков Т-72 Киевский бронетанковый завод отправил вооруженным силам Украины. Специалисты предприятия дорабатывали технику для улучшения ее технических параметров и боевых характеристик.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

На заводе усовершенствовали оптические приборы, стабилизационную систему орудия, улучшили ходовые характеристики боевой машины. Этой партией боевых машин киевский завод завершил выполнение контракта с украинским оборонным ведомством. Все танки передадут в подразделения вооруженных сил Украины.

Одной из главных отличительных особенностей данного танка является возможность использования для ведения огня высокоточных управляемых ракет «Комбат», производимых в Киевском государственном конструкторском бюро «Луч».

Помимо этого, модернизированный Т-72 оснащен современными элементами динамической защиты и приборами ночного видения, имеющими электронно-оптические преобразователи.

Еще на танк установили цифровую радиостанцию и спутниковую навигацию. Устройства предназначены для связи боевой машины со стрелковыми подразделениями ВСУ, это позволяет им более качественно взаимодействовать на поле боя. В ВСУ назвали эти модификации танков "сетецентрическими", утверждая, что их можно применять в бою в качестве элементов единой управляемой системы.