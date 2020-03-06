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Интерфакс-АВН

Возможность создания в Сербии аналога российской системы "ЭРА-ГЛОНАСС" обсудят АО "ГЛОНАСС" и сербское профильное министерство

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Система ГЛОНАСС
Система ГЛОНАСС.
Источник изображения: Сергей Пятаков / РИА Новости

Москва. 5 марта. ИНТЕРФАКС - Рабочая группа для обсуждения перспектив создания в Сербии системы экстренного реагирования при ДТП и иных происшествиях будет создана АО "ГЛОНАСС" и сербским министерством по инновациям и техническому развитию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе российской компании.

"АО "ГЛОНАСС" и кабинет министра по инновациям и техническому развитию республики Сербия договорились организовать рабочую группу для проработки вопросов внедрения системы экстренного реагирования при авариях и иных происшествиях на автомобильных дорогах республики Сербия, "умных" систем мониторинга и управления инцидентами, а также других инновационных услуг", - сказали в пресс-службе.

Ранее в четверг сообщалось о подписании меморандума о сотрудничестве АО "ГЛОНАСС" и правительства Сербии в рамках заседания Межправительственного Российско-Сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, проходившего в Казани.

Как передал корреспондент "Интерфакса", АО "ГЛОНАСС" подписало с правительством Сербии меморандум о взаимопонимании в сфере применения инноваций и новых инновационных технологий в области геолокационных сервисов. Документ подписали генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Игорь Милашевский и министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов пояснил журналистам, что речь идет о внедрении на территории Сербии системы экстренного реагирования при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС", оператором которой является АО "ГЛОНАСС".

"Это (технология-ИФ) связано с экстренным реагированием на аварии в так называемый золотой час, когда автоматически аппаратура оповещает все необходимые органы в случае аварийной ситуации. Это положительно влияет на спасение людей, которые попали в тяжелую ситуацию", - прокомментировал Борисов по итогам подписания.

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Россия
Сербия
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
ГЛОНАСС
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