Как в Турции комментируют переговоры Путина и Эрдогана по Идлибу

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Сегодня в Москве проходят переговоры президентов России и Турции. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пытаются найти приемлемое для обеих сторон решение, чтобы не допустить прямого военного конфликта между Москвой и Анкарой.

Видеотрансляцию встречи могут наблюдать все желающие в сети интернет. Турецкие зрители очень горячо комментируют переговоры, но их комментарии в своем большинстве имеют очень отдаленное отношение к ходу беседы.

Реакция соцсетей Турции чем-то напоминает поведение фанатов на футбольном матче, которые не обсуждают ход игры, а выкрикивают лозунги и прочие «кричалки», подбадривая игроков своей команды. Еще это напоминает ситуацию, когда на ринг выходит боксер, а болельщики кричат: «Мы с тобой! Ты лучший! Задай ему!»

Вот некоторые комментарии турецких пользователей:

Я готов принять бой рядом с моим вождем, я умру за свою Родину.

Вождь, пусть Аллах поможет тебе, мы не будем идти на уступки.

Не печалься, мой президент, стой прямо, не сгибайся. Твой народ с тобой.

А один из пользователей призвал российского президента к миру:

Путин, приди в себя, ведь соседи не должны быть врагами. Не упрямься. Прими то, что сказал наш лидер, чтобы дети не умирали.

В турецких СМИ тем временем присутствует осторожный оптимизм по поводу московских переговоров. В СМИ Турции в целом сходятся во мнении, что говорить друг с другом лучше, чем домысливать друг за друга. Однако ресурсы оппозиционных турецких политиков крайне негативно реагируют на сам визит Эрдогана в Москву. Отмечается, что это "жест слабого политика".