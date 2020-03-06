После решения проблем в Идлибе Дамаск приступит к освобождению восточных территорий Сирии

ПВО сирийской арабской армии(САА) отразили атаки воздушных целей на города Хомс и Аль-Кунейтра в ночь с 4 на 5 марта. Правительственное информационное агентство в Дамаске SANA сообщает, что город Хомс был атакован из воздушного пространства Ливана, а Аль-Кунейтра подверглась ракетному обстрелу с территории израильской части Голанских высот. Сирийская сторона обвинила Израиль в очередной акции агрессии. Израильское военное ведомство комментировать эту новость отказалось.

Турецкий блогер Yoruk Isik опубликовал в сети фотографии большого десантного корабля (БДК) «Цезарь Коников» (проект 775), проходящего пролив Босфор в направлении Средиземного моря. К фото даются комментарии о работе «сирийского экспресса». Отмечается, что в настоящее время этот БДК состоит в боевом списке кораблей Черноморского флота и числится за 197-ой десантной бригадой 30-ой дивизии надводных кораблей, базирующейся в Севастополе. В сообщении подчеркивается, что интенсивность движения российских кораблей, потенциально перевозящих военные грузы, увеличилась с началом турецкой операции «Весенний щит» в сирийской провинции Идлиб.

Эксперты указывают, что не смотря на продолжение российско-турецких контактов на различных уровнях, в том числе и на самом высоком, ситуация в Идлибе далека от разрядки. Только за прошлый год Владимир Путин и Таийп Эрдоган встречались 8 раз, но результат от этого не изменился.

В сводках с линии фронта поступают сообщения о продолжающихся наступательных действиях сирийских правительственных сил. В западной части провинции Алеппо, подразделения армии Асада атаковали в среду позиции протурецкой милиции. Которая под натиском противника вынуждена была отойти в западном и северном направлениях. Части САА овладели городом Шейх-Акил и несколькими населенными пунктами в его окрестности. Дамамск неулонно стремится ликвидировать последний анклав джихадистов, известный как Идлибская зона деэскалации.

В интервью Russia 24 TV сирийский лидер Башар Асад сказал, что после освобождения Идлиба, Дамаск займется решением проблемы оккупации восточных территорий американскими войсками.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО