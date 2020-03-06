National Interest рассказал о кошмарном сценарии для ВМС США

Когда каждый российский надводный корабль вооружен гиперзвуковыми противокорабельными ракетами – это кошмарный сценарий для ВМС США, пишет эксперт американского издания National Interest Майкл Пек.

Он напомнил о запуске в январе этого года ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков", а также о словах главы ОСК Алексея Рахманова в декабре 2019 года о том, что российские военные корабли смогут применять гиперзвуковое вооружение, передает РИА "Новости".

Отмечается, что дальность ракет "Циркон" – 1 тыс. километров, а скорость полета составляет 8–9 Махов, что выше, чем у американских "Гарпунов" и российских же Р-800 "Оникс".

По мнению Пека, это серьезная угроза – и не только для США. Великобритания также опасается, что противоракетная оборона ее новых авианосцев не сможет остановить российские "Цирконы".

Он напомнил и о том, что раньше Россия и СССР никогда не пытались конкурировать с США по количеству больших кораблей. Сейчас у России около 30 эсминцев и фрегатов, 50 корветов и 30 малых ракетных катеров со сверхзвуковыми или дозвуковыми противокорабельными и зенитными ракетами. Если их вооружат гиперзвуковыми ракетами, заметил эксперт, то в теории ракетный катер класса "Тарантул" сможет потопить большой американский крейсер или даже авианосец.

Но у "Циркона" есть "детские болезни", которые будут устраняться в течение нескольких лет, считает он. Также, заметил Пек, ракетный катер не сможет действовать в одиночку – он должен поддерживаться еще одним судном или самолетом.

Он выразил уверенность, что применение малых ракетных катеров в Северной Атлантике не принесет ощутимого результата, но в то же время возможности российских кораблей с "Цирконами" в зонах действия собственных воздушных и наземных радаров окажутся огромными.

В конце февраля новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые испытали с корабля – фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков".

Сергей Гурьянов