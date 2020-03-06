«Панове офицеры»: ВСУ вынуждены активно призывать «пиджаков»

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Наделавшее переполоха в «нэзалэжной» заявление начальника отдела комплектования офицерским составом управления персонала штаба командования сухопутных войск ВСУ полковника Сергея Волкова о предстоящем призыве в армейские ряды не служивших ранее выпускников военных кафедр гражданских вузов (в военной среде часто называют "пиджаками") можно назвать вполне ожидаемым и закономерным. А что еще делать стране, где система подготовки командных кадров разрушена до основания и восстановлению, похоже, не подлежит?

Прежде чем переходить к рассмотрению нынешнего состояния военного образования на Украине, следует вспомнить, какое наследство в этой области республика получила от Советского Союза.

Киевское высшее военно-морское политическое училище ликвидировано в 1995 году. Киевское высшее военное авиационное инженерное училище закрыто в 2000 году. Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО ликвидировано в 1999 году. Сумское высшее артиллерийское командное училище расформировано в 2007 году. Черниговское высшее военное авиационное училище лётчиков расформировано в 1995 году. Киевское высшее танковое инженерное училище ликвидировано в 1999 году.

Этот список можно было бы продолжать, однако остановимся на приведенных примерах. Впрочем, вот еще один, на котором прекрасно видна злая судьба практически всех военных учебных заведений «нэзалэжной»: Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище в 1997 году переформировано в Харьковский институт танковых войск им. Верховной Рады Украины, а в 2007 году преобразовано в факультет военной подготовки Национального университета «Харьковский политехнический институт». В 2017 году, правда, кабинет министров Украины своим постановлением утвердил создание на его базе Института танковых войск.

Понятно, что после подобных пертурбаций ни от материальной базы, ни от командно-преподавательского состава в конечном итоге не осталось практически ничего. Фактически все значимые военные учебные заведения Украины сегодня являются либо плодом многократного «переформатирования», «реформирования» и «слияния» остатков различных военных вузов советского времени (Академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, бывшее Львовское высшее военно-политическое училище или Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, заменивший собой 2 военные академии и 9 высших военных училищ), либо военными кафедрами гражданских вузов, «разросшимися» до самостоятельного статуса. Таково происхождение полтавского Военного института телекоммуникаций и информатизации Государственного университета телекоммуникаций или одесской Военной академии, а также ряда прочих, калибром помельче. Ну, главное название дать громкое…

На самом деле, реальный потенциал всех этих академий, военных университетов и тому подобных, извините за выражение, шарашкиных контор равняется примерно нулю. Выпускников совершенно гражданских вузов сегодня тащат на Украине в строй исключительно оттого, что на командные должности уровня взвода-роты назначать просто физически некого! Идти учиться на воинские специальности никто из молодых людей не желает категорически: в 2015 году один из украинских интернет-порталов с гордостью рассказывал о том, что при проведении опроса «престижной» воинскую службу назвали 12% респондентов. Особенно поубавилось желания становиться офицерами у жителей Украины после начала войны на Донбассе. Гарантированно попадать на передовую они не желают.

Более того, возникает и еще одна проблема. Единственные кадры, которые с грехом пополам могут хоть что-то преподавать в военной системе образования, – это специалисты советской закалки и советской же выучки. Вооруженным силам отчаянно стремящейся в НАТО Украины они совершенно не ко двору. А других попросту нет, и взять их неоткуда. Заезжие инструкторы и наставники из того же Североатлантического альянса «заточены» на подготовку максимум сержантского состава. Они вообще не понимают, на кой Украине ныне действующая система построения армии с обилием офицерских должностей, которые к тому же некем заполнять. Зачем Украине летчики, если летать им не на чем? Зачем морские офицеры, если ее «военный флот» вызывает либо гомерический смех, либо брезгливую жалость – в зависимости от темперамента?

В связи с этим, кстати, пытаться сравнивать системы воинского образования Украины и России не стоит даже и браться – они совершенно несопоставимы, как две абсолютно разных реальности. Одна из наиболее передовых и сильных армий мира и руководимое из-за рубежа формирование, ведущее войну с собственным народом, никакому сравнению не подлежат. Заокеанские партнеры уверенно ведут ВСУ к реформированию до уровня «потешного войска», полностью натасканного на парадные, охранные функции и проведение карательных операций. Очередной «банановой республике» и этого будет довольно. А пока в качестве пушечного мяса можно и выпускников военных кафедр использовать.