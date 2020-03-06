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Российская газета

"Бук-М2Э" и "Стрела-10" зачищают сирийское небо от беспилотников

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Источник изображения: rg.ru

Сирийские подразделения противовоздушной обороны уничтожили более десятка беспилотных летательных аппаратов различных типов.

В минувшую среду информационное агентство SANA обнародовало фотографии очередного сбитого в небе над провинцией Идлиб турецкого ударного БПЛА Bayraktar TB2.

Как предполагают эксперты, сирийские военные в настоящее время сосредоточили в районе боевых действий свои современные зенитные ракетные комплексы, в том числе "Бук-М2Э". Они хорошо приспособлены для действий в климатических условиях Сирии.

Дальнобойность таких ЗРК составляет 45 км, они способны превращать в обломки объекты, летящие на предельно малых высотах, в том числе малозаметные и низкоскоростные.

Имеющаяся оптико-электронная система с тепловизором эффективно обнаруживает противника в темное время суток.

При этом сами боевые машины обладают хорошей мобильностью. Благодаря двигателю мощностью 710 л.с. пусковая установка весом в 35 тонн может передвигаться по пересеченной местности со скоростью 45 км/ч, а по шоссе - до 65 км/ч. Запас хода - 500 км.

Также впервые обнародованы фотографии находящейся в этом же районе одной из самоходных установок "Стрела-10". В конце февраля сообщалось, что, возможно, именно такой комплекс уничтожил турецкий ударный беспилотник ANKA-S.



Алексей Моисеев

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Страны
Сирия
Турция
Продукция
Anka-S БПЛА
Бук-М2
Стрела-10
Проекты
БПЛА
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