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ТАСС

Источник: "Северная верфь" спустит на воду корвет "Ретивый" 12 марта

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Вывод из эллинга ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" строящегося для ВМФ России корвета "Ретивый" (заводской номер 1007) модифицированного проекта 20380. Санкт-Петербург, 25.12.2019
Вывод из эллинга ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" строящегося для ВМФ России корвета "Ретивый" (заводской номер 1007) модифицированного проекта 20380. Санкт-Петербург, 25.12.2019.
Источник изображения: кадр из видео ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (via forums.airbase.ru )

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что ВМФ рассчитывает получить этот корабль до конца года

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Ракетный корвет проекта 20380 "Ретивый", построенный корабелами "Северной верфи", будет спущен на воду 12 марта. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

"Спуск на воду корвета "Ретивый" запланирован на 12 марта", - сказал он.

3 марта в ходе селекторного совещания в военном ведомстве РФ министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что ВМФ рассчитывает получить этот корабль до конца года.

Корвет "Ретивый" - седьмой по счету и шестой серийный корвет проекта 20380, построенный на "Северной верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Заложен 20 февраля 2015 года. Пока предполагается, что он войдет в состав Черноморского или Балтийского флота. Основное ударное вооружение кораблей проекта 20380 - противокорабельный ракетный комплекс "Уран".

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Северная верфь
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
20380 Корвет-1
БФ
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