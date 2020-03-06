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Военное обозрение

У Вашингтона пока нет решения по размещению ЗРК Patriot на границе Турции

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Источник изображения: topwar.ru

Американская администрация пока не приняла никакого решения по просьбе Турции о временном размещении на южной границе американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, по причине расхождения мнений. Об этом сообщил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Во время визита в Стамбул Джеффри, выступая совместно с постпредом США при ООН Келли Крафт, заявил, что в Белом доме нет единого мнения по возможному временному размещению ЗРК Patriot на сирийско-турецкой границе, поэтому никакого решения по данному вопросу пока не принято.

В округе Колумбия нет единого мнения о том, что делать и с какой скорость

- заявил он.

Ранее сообщалось, что американский госдеп выступил за временное размещение на южной границе Турции двух батарей ЗРК Patriot с целью создания бесполетной зоны для российской и сирийской авиации над Идлибом. Против данного решения выступили в Пентагоне. Американские военные считают эту затею "плохой", при этом заявляя, что не "желают создавать плохой прецедент", который все равно ничего не изменит "в расчетах русских". При этом в и в Госдепе, и в Пентагоне заявляют, что речи о продаже Турции ЗРК Patriot "вообще не идет", весь разговор о временном размещении комплексов.

Напомним, что министр обороны Турции Хулуси Акар направил в Вашингтон запрос о временном размещении на южной границе страны с сирийской провинцией Идлиб американских зенитных комплексов Patriot с целью закрытия воздушного пространства над провинцией Идлиб для российской и сирийской авиации. В Пентагоне заявили, что запрос они получили и "в курсе проблемы".

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Колумбия
Россия
Сирия
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Продукция
Patriot ЗРК
Компании
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