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Российская газета

Автомат Токарева АТ-44 показали на видео

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Источник изображения: rg.ru

В 1943 году под городом Холм бойцам 22-й армии удалось захватить новейший немецкий автоматический карабин MKb42(H). Изучение трофея заставило Главное артиллерийское управление Красной армии срочно начать собственные работы по созданию патрона 7,62х39 мм и оружия под него.



К разработке нового автомата подключился известный конструктор Федор Токарев.

"Судя по документам, первоначально военные хотели получить именно "тяжелый автомат" весом примерно пять килограммов, с легкой сошкой, дополненный более легким карабином, под тот же промежуточный патрон", - сообщает Калашников.Медиа.

За основу автомата конструктор взял винтовку АВТ-40. От нее новому "тяжелому автомату" достались затвор и затворная рама, газовая камера с регулятором и механический прицел. АТ-44 имел также складывающиеся сошки, а в прикладе и пистолетной рукоятки были сделаны пустоты для хранения принадлежностей для ухода за оружием.

Автомат Василия Федоровича имел ряд интересных конструкторских решений. К примеру, переключение режимов стрельбы осуществлялось за счет изменения хода спускового крючка. Предохранитель-переводчик был смонтирован в основании спусковой скобы и представлял собой поворотный подпружиненный рычаг Г-образной формы.

Кроме того, у АТ-44 была хорошая система крепления магазина - при помощи зацепа спереди и подпружиненной защелки сзади. Позже данная система нашла применение в автомате Калашникова.

Однако полигонные испытания АТ-44 показали низкую надежность и живучесть основных деталей автомата. Поэтому он был сочтен бесперспективным и не был рекомендован к доработке. К настоящему времени сохранились два образца автоматов Токарева, незначительно отличающиеся друг от друга. Один из них хранится в Туле, а другой в Санкт-Петербурге.


Николай Грищенко

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Компании
Концерн Калашников
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