В 2020 году в России утилизируют две МБР РС-20В «Воевода»

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В России в течение этого года будут утилизированы две межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) РС-20В "Воевода". Утилизацией займется Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ФГУП "ЦЭНКИ").

На утилизацию двух ракет выделено 76,7 млн. рублей. Согласно контракту "ЦЭНКИ" должен до 30 ноября этого года утилизировать две боеголовки МБР Р-36М2, шифр проекта - "Воевода" (НАТО - "Сатана").

В настоящее время обе ракеты, весом 52 тонны каждая, хранятся в одной из частей на Урале. Их доставка к месту утилизации будет производиться в транспортно-пусковых контейнерах. На предприятии ракеты нейтрализуют и разберут. Часть полученных при утилизации материалов будет реализована, часть неликвидов - уничтожена.

Как заявили специалисты "ЦЭНКИ", с каждой МБР "Воевода" при разборке получают более 1,2 кг золота, почти 19 килограммов серебра, 54,5 грамма платины, почти 20 тонн цветных металлов и около 6 тонн черных металлов. Резинотехнические изделия, изделия из стеклопластика и других материалов составляют примерно 26 тонн. Они предназначены для переработки и окончательной утилизации.

Отмечается, что ликвидация ракет и транспортно-пусковых контейнеров будут проходить в соответствии с процедурами, предусмотренными Договором СНВ, заключенным между Россией и США. В соответствии с требованиями договора, уведомление об утилизации двух МБР будет направлено в Вашингтон.