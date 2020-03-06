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Известия.ru

СМИ сообщили о переносе запуска «Союз-СТ» по техническим причинам

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Ракета-носитель "Союз-СТ" на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане
Ракета-носитель "Союз-СТ" на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Старт ракеты-носителя «Союз-СТ» с разгонным блоком «Фрегат» с космодрома Куру во Французской Гвиане был перенесен на 7 марта из-за технических неполадок. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли в четверг, 5 марта.

«Запуск «Союза» на данный момент отложен на сутки. По предварительной информации, есть проблемы в разгонном блоке», — сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что запуск может быть перенесен и на более длительный срок. Окончательное решение будет принято после повторения генеральных испытаний ракеты.

20 февраля СМИ узнали, что запуск спутника «Меридиан-М» едва не закончился аварией из-за преждевременного окончания топлива. Позже в этот же день источники в ракетно-космической отрасли опровергли эти сведения.

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Страны
Гвиана
Франция
Продукция
Фрегат РБ
Проекты
Союз-2 РН
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