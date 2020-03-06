Уклонился от удара: сирийцы не смогли сбить турецкий самолет

В Сирии пытались сбить турецкий истребитель с помощью ЗРС С-200

Военнослужащие правительственных войск Сирии попытались атаковать турецкий истребитель F-16 при помощи зенитной ракетной системы, но машина уклонилась и покинуло небо над Арабской Республикой, передают СМИ. Дамаск 1 марта ввел запрет на нарушение сирийского воздушного пространства. Власти страны предупредили, что в таком случае будут сбивать объекты-нарушители.

Сирийские подразделения противовоздушной обороны при помощи зенитной ракетной системы (ЗРС) С-200 атаковали турецкий истребитель F-16 на северо-западе арабской республики, передает новостной портал Al-Masdar. По его сведениям, сообщений о поражении самолета в результате этого нападения не поступало.

Предполагается, что турецкий истребитель уклонился от сирийской ракеты, а затем покинул сирийское воздушное пространство.

При этом сирийским военным удалось сбить турецкий беспилотник. Дрон стал вторым уничтоженным за два часа и седьмым - за два дня. Правительственная армия Сирии сбила беспилотный летательный аппарат, когда он приближался к позициям вблизи стратегически важного города Саракиб в провинции Идлиб.

Накануне Daily Sabah со ссылкой на заявление главы секретариата оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаила Демира сообщило, что Анкара намерена разместить в Сирии дополнительные отечественные системы ПВО из-за эскалации конфликта в Идлибе.

Турецкие системы ПВО, по словам Демира, будут перехватывать летающие на средних и малых высотах объекты. Размещение первой части техники должно начаться уже на следующей неделе, сообщил он. «Через неделю будет развернута система HİSAR-A, а потом и система ПВО HİSAR-O», - сказал политик.

Системы ПВО используются в рамках операции «Весенний щит», которая началась 1 марта на северо-западе Сирии, поясняет издание. По данным турецкого минобороны, в рамках операции уничтожено уже более 20 объектов сирийской армии: один самолет, один беспилотник, шесть танков, пять гаубиц, две системы противовоздушной обороны, три боевые бронированные машины, пять вооруженных пикапов, шесть боевых машин и один склад боеприпасов.

Турецкие войска 3 марта сбили самолет армии президента Сирии Башара Асада, сообщило министерство обороны Турции.

В Twitter военного ведомства написали, что самолет типа L-39 был атакован в рамках операции «Весенний щит».

Сирийские СМИ, в частности телеканал «Сурия», подтверждают, что самолет ВВС Арабской Республики попал под обстрел в Идлибе. При этом журналисты не уточнили, был ли он сбит. «Один из наших самолетов, который участвовал в военной операции против террористических формирований в Идлибе, был обстрелян турецкими силами», - передавал телеканал.

L-39 - это учебно-боевой самолет чехословацкого производства, который используется в Сирии для уничтожения живой силы противника.

Минобороны Сирии еще 1 марта сообщило, что турецкие F-16 сбили два их самолета над Идлибской зоной деэскалации. В ведомстве подчеркнули, что летчики смогли катапультироваться. В коммюнике турецкого военного министерства указано, что сбиты были два Су-24, которые, как утверждает Анкара, атаковали турецкие самолеты.

Поддерживаемые Турцией боевики Сирийской свободной армии (ССА) незадолго до этого сообщили, что сами сбили Су-24. Видео с радующимися бойцами ССА опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель». На кадрах боевики, окружив обломки, вскидывают руки и улыбаются, хотя на крыле подбитого самолета, похожего на беспилотник Anka-S, хорошо различим опознавательный знак Военно-воздушных сил Турции.

По данным сирийского агентства SANA, на самом деле это подразделения сирийской армии сбили беспилотник турецкого производства, который использовали протурецкие боевики.

Помимо того, журналисты опровергли сведения о том, что в районе города Саракиб был сбит бомбардировщик Су-24, правительственных войск.

В Минобороны России назвали фейком информацию о том, что протурецкие боевики поразили Су-24. В министерстве заверили, что самолет из состава группировки российских ВКС не был сбит над Идлибом: все воздушные борты Военно-космических сил РФ «выполняют задачи в обычном режиме».

В тот же день сирийские власти объявили о закрытии воздушного пространства над Идлибом.

В Дамаске предупредили, что будут воспринимать как враждебные и сбивать любые самолеты, нарушающие введенный запрет.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев вскоре заявил, что командование группировки войск России не гарантирует турецкой авиации безопасность полетов над Арабской Республикой.

Лидия Мисник