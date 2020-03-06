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Российская газета

Росгвардейцев проверят на детекторе лжи

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Источник изображения: Валерий Шарифулин/ТАСС

В России введут проверку на полиграфе для сотрудников Росгвардии. Закон об этом прошел окончательное чтение в Госдуме.

Требования будут распространять на кандидатов, поступающих на службу или на работу в Росгвардию, а также при переходе на вышестоящую должность.

Порядок, случаи и сроки проведения таких проверок и представления информации будут определяться директором Росгвардии.

- Проверка, в том числе с использованием полиграфа, позволит более тщательно отбирать кандидатов на службу в войсках Национальной гвардии России, - подчеркнул один из авторов, глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. - Это важно и для профилактики коррупции, и для выявления противоправных действий со стороны личного состава. Строгий отбор кандидатов будет способствовать повышению доверия граждан и общества к Росгвардии.

Его соавтор Александр Хинштейн ранее отметил, что несогласие с такой проверкой будет являться основанием для отказа в приеме в Росгвардию или для увольнения со службы.

По словам депутата, ужесточение требований к кандидатам не только не приведет к снижению набора в Росгвардию, а наоборот, послужит увеличению поступающих на службу, а самое главное - повышению качеству этого отбора.

В настоящий момент аналогичная проверка на полиграфе установлена для военнослужащих, гражданского персонала и граждан, поступающих на военную службу (работу) в органы безопасности.


Татьяна Замахина

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Россия
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Росгвардия
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