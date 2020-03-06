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Российская газета

Военные городки Росгвардии освободят от оплаты коммунальных услуг

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Автомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии.
Источник изображения: © РИА Новости / Николай Хижняк

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в закон "О войсках национальной гвардии Российской Федерации", который возлагает на охраняемые организации обязанность оплачивать коммунальные услуги подразделений Росгвардии.

"Предлагаемые нормы закрепляют обязанность организаций, чьи важные объекты находятся под охраной Росгвардии, оплачивать коммунальные услуги в военных городах, где расквартированы охраняющие подразделения, - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Действующие положения сегодня создают неопределенные толкования, в результате чего многие организации предпочитают трактовать закон ограниченно. Они оплачивают коммунальные услуги только караульных помещений, комендатур и бюро пропусков. Отдельными организациями порядок оплаты коммунальных услуг не соблюдается, что приводит к многочисленным судебным разбирательствам. В итоге Росгвардия вынуждена ежегодно направлять более 260 миллионов рублей на оплату коммунальных услуг в местах расквартирования воинских частей по охране важных объектов. Законопроект устраняет существующую неопределенность".


Владислав Куликов

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