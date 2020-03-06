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Российская газета

Боевые возможности транспортников Ил-76МД показали на видео

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Экипажи военно-транспортных самолетов Ил-76МД отработали сброс бомб и боевую стрельбу из авиационных пушек. Минобороны РФ опубликовало кадры учений, которые назвало "уникальными для данного рода авиации".

По информации ведомства, летчики имитировали сброс дневных и ночных осветительных авиабомб и радиомаяков для обозначения точки прицеливания и последующей высадки воздушного десанта.

После бомбометания была произведена стрельба из кормовых пушек по целям, обозначающим наземную легкобронированную технику. Учения прошли на полигоне Кушалино в Тверской области, в них задействовали соединения из трех регионов Западного военного округа.

- Практическое бомбометание проводилось с четырех тысяч метров днем и 600 метров ночью, боевые стрельбы выполнялись на высотах около 400 метров. Точность применения авиационных бомб обеспечивалась штатным прицельно-навигационным комплексом самолетов Ил-76, - пояснили в Минобороны РФ.

На не совсем стандартное применение российской военно-транспортной авиации обратили внимание и зарубежные СМИ. Так, в издании The Drive полеты назвали "любопытными учениями" для современных военно-воздушных сил. В материале отмечается, что Ил-76МД может нести по четыре бомбы П-50Т на пилонах под каждым крылом, а вместо осветительных транспортники могут вполне использовать боевые снаряды.

Издание напоминает, что о начале подготовки экипажей военно-транспортной авиации к задачам по нанесению ударов по целям противника в ВКС РФ заявляли еще пять лет назад. Конструкция крыльев Ил-76МД вполне это допускает. Кроме того, и другие самолеты советской эпохи могут оснащаться пилонами для бомб. Например, турбовинтовой Ан-26.

ВВС Ирака активно использовали свои транспортники Ан-32 в качестве бомбардировщиков в первые годы борьбы с террористами. Индия также переоборудовала несколько своих грузовых самолетов под возможность применять бомбы с задней рампы.

Во время войны во Вьетнаме США использовали С-130 для сброса бомб, чтобы якобы расчищать зоны посадки вертолетов, но нередко это делалось для уничтожения противника. Такая же тактика применялась американскими войсками в Ираке в 1991 году и в Афганистане в 2001 году. И если в Персидском заливе транспортные самолеты сбрасывали бомбы для ликвидации минных полей, то в Афганистане - для уничтожения тоннелей боевиков.

Авторы материала отмечают, что идея использования транспортных самолетов в качестве бомбардировщиков зародилась еще до начала Второй мировой войны. Целесообразность этого подхода сохраняется и спустя много десятилетий.


Тимур Алимов

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1 комментарий
№1
06.03.2020 16:41
Такой БОЛЬШО-О-О-О-Й самолет и такая ма-а-а-а-ленькая бомбочка :)
При грузоподъемности в десятки тон гонять махину ради 4-х бомбочек ... а тем более рисковать большим самолетом ради 4-х бомбочек. Ну не знаю.

Может лучше научить его из открытой задней аппарели сбрасывать высокоточные или обычные (с СВП-24) бомбы с высоты километров 10. Такая машина смогла бы дежурить над полем боя часами, поддерживая войска в бою (против боевиков или бандюков в лесах)  заменив артиллерию.
А может быть научить самолет разгружать из открытого заднего люка тон 10/20 ФАБ-100 за раз, превратив в лунный пейзаж места дислокации бармалеев или супостата.
А может научить его выпускать рой в сотни беспилотников, сводя с ума системы ПВО противника.

А -4-е бомбочки- несерьезно. Возите уж лучше десант и грузы.
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