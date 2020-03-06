Боевые возможности транспортников Ил-76МД показали на видео

Экипажи военно-транспортных самолетов Ил-76МД отработали сброс бомб и боевую стрельбу из авиационных пушек. Минобороны РФ опубликовало кадры учений, которые назвало "уникальными для данного рода авиации".

По информации ведомства, летчики имитировали сброс дневных и ночных осветительных авиабомб и радиомаяков для обозначения точки прицеливания и последующей высадки воздушного десанта.

После бомбометания была произведена стрельба из кормовых пушек по целям, обозначающим наземную легкобронированную технику. Учения прошли на полигоне Кушалино в Тверской области, в них задействовали соединения из трех регионов Западного военного округа.

- Практическое бомбометание проводилось с четырех тысяч метров днем и 600 метров ночью, боевые стрельбы выполнялись на высотах около 400 метров. Точность применения авиационных бомб обеспечивалась штатным прицельно-навигационным комплексом самолетов Ил-76, - пояснили в Минобороны РФ.

На не совсем стандартное применение российской военно-транспортной авиации обратили внимание и зарубежные СМИ. Так, в издании The Drive полеты назвали "любопытными учениями" для современных военно-воздушных сил. В материале отмечается, что Ил-76МД может нести по четыре бомбы П-50Т на пилонах под каждым крылом, а вместо осветительных транспортники могут вполне использовать боевые снаряды.

Издание напоминает, что о начале подготовки экипажей военно-транспортной авиации к задачам по нанесению ударов по целям противника в ВКС РФ заявляли еще пять лет назад. Конструкция крыльев Ил-76МД вполне это допускает. Кроме того, и другие самолеты советской эпохи могут оснащаться пилонами для бомб. Например, турбовинтовой Ан-26.

ВВС Ирака активно использовали свои транспортники Ан-32 в качестве бомбардировщиков в первые годы борьбы с террористами. Индия также переоборудовала несколько своих грузовых самолетов под возможность применять бомбы с задней рампы.

Во время войны во Вьетнаме США использовали С-130 для сброса бомб, чтобы якобы расчищать зоны посадки вертолетов, но нередко это делалось для уничтожения противника. Такая же тактика применялась американскими войсками в Ираке в 1991 году и в Афганистане в 2001 году. И если в Персидском заливе транспортные самолеты сбрасывали бомбы для ликвидации минных полей, то в Афганистане - для уничтожения тоннелей боевиков.

Авторы материала отмечают, что идея использования транспортных самолетов в качестве бомбардировщиков зародилась еще до начала Второй мировой войны. Целесообразность этого подхода сохраняется и спустя много десятилетий.

Тимур Алимов