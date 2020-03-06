Шесть стран создали Кибернетические войска Евросоюза

ЦАМТО, 5 марта. Шесть европейских стран подписали меморандум о создании Кибернетических сил ЕС быстрого реагирования.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Минобороны республики.

Речь идет об Эстонии, Польше, Хорватии, Нидерландах, Румынии и Литве, которая возглавила объединение.

Страны-участницы подписали соглашение 4 марта в Загребе. Документ предусматривает работу международной группы гражданских и военных специалистов, которые будут мониторить киберпространство и оперативно реагировать на кибератаки, проводить расследования и ликвидировать последствия возможных инцидентов.

Лидер будет меняться по принципу ротации. Еще семь стран присоединились к инициативе в статусе наблюдателей – Бельгия, Греция, Испания, Италия, Франция, Словения и Финляндия, передает "РИА Новости".