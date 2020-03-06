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Военное обозрение

В России начата разработка компактных РЛС для беспилотников

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Источник изображения: МАИ

Российские перспективные летательные беспилотные аппараты в будущем получат малогабаритные РЛС. Как передает "NPlus1" со ссылкой на RT, российские предприятия оборонно-промышленного комплекса уже приступили к разработке данных РЛС.

Согласно опубликованным данным, работы по созданию малогабаритной РЛС ведут специалисты военного технополиса "Эра". Проект пока находится на стадии научно-исследовательских работ. Подробности разработки не раскрываются, известно, что в дальнейшем предполагается устанавливать мини-РЛС не только на летательные БПЛА, но и на наземные беспилотники.

Еще один вариант малогабаритной РЛС разрабатывают совместно предприятие "Фазотрон-НИИР" и Московский авиационный институт. Н сегодняшний день им удалось создать опытный экземпляр радиолокационной станции массой около 50 кг. В ходе испытаний данный радар был установлен на самолет АН-2. По заключению специалистов, даже малогабаритная РЛС способна формировать изображение высокой четкости.

Согласно заявлению специалистов, компактные радиолокационные станции, установленные на беспилотниках, позволят значительно расширить разведывательные возможности дронов, а также лучше ориентироваться в воздушном пространстве.

В 2016 году американская компания Echodyne представила компактную радиолокационную станцию MESA-K для дронов, позволяющую получать представление о воздушной обстановке на дальности до 3-х километров. Длина контейнера с радаром составляет 21,6 сантиметра, ширина - 7,6 сантиметра, высота - 2,5 сантиметра, вес - 800 граммов.

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Страны
Россия
США
Продукция
Ан-2
Компании
МАИ
Фазотрон-НИИР
Проекты
БПЛА
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7 комментариев
№1
06.03.2020 08:15
Ну прямо скажем, оччень компактная станция весом в 50 кг!! Ну оччень! И не имеет аналогов в мире!
А как же амеры умудрились втиснуться в 0.8 кг??!!

Нет, парни, форму освоили, пора к содержимому переходить!
-1
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№2
06.03.2020 08:33
Это для Федора, ему какая разница сколько носить, или 50 кг, или 800г
0
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№3
06.03.2020 09:39
Цитата, Кочколаз сообщ. №2
Это для Федора, ему какая разница сколько носить, или 50 кг, или 800г

Но тогда зачем говорить о компактности?
Что получится, то и получится, вот и все...
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№4
06.03.2020 11:56
Цитата, leonbor12 сообщ. №1
А как же амеры умудрились втиснуться в 0.8 кг??!!
- там же ниже дописано: "... позволяющую получать представление о воздушной обстановке на дальности до 3-х километров".

ИМХО, очевидно же, что с 50 кг можно снять большую мощность (дальность).

Цитата, leonbor12 сообщ. №3
Но тогда зачем говорить о компактности?
- из-за того, что журналамер добавил в свою заметку то что у него было под рукой и подходило по ключевым словам ("РЛС", "БПЛА", "компактная")  у Вас сложилось привратное впечатление, что сравниваются сравнимые РЛС.

Всё объясняется просто: у них разные носители, цели и задачи.
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№5
06.03.2020 12:00
Если эти РЛС синхронизировать , то облако беспилотников превратится в огромную распределенную антенну, до которой всяким там Воронежам будет далеко.
И все невидимки заплачут.
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№6
06.03.2020 12:04
Цитата, Андрей_К сообщ. №5
Если эти РЛС синхронизировать , ...
- так синхронизируйте., Как будет результат - отпишитесь.
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№7
06.03.2020 12:40
Цитата, Peter Tsk сообщ. №6
так синхронизируйте., Как будет результат - отпишитесь.
А что, есть какие-то сложности?
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