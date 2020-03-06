В России начата разработка компактных РЛС для беспилотников

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Российские перспективные летательные беспилотные аппараты в будущем получат малогабаритные РЛС. Как передает "NPlus1" со ссылкой на RT, российские предприятия оборонно-промышленного комплекса уже приступили к разработке данных РЛС.

Согласно опубликованным данным, работы по созданию малогабаритной РЛС ведут специалисты военного технополиса "Эра". Проект пока находится на стадии научно-исследовательских работ. Подробности разработки не раскрываются, известно, что в дальнейшем предполагается устанавливать мини-РЛС не только на летательные БПЛА, но и на наземные беспилотники.

Еще один вариант малогабаритной РЛС разрабатывают совместно предприятие "Фазотрон-НИИР" и Московский авиационный институт. Н сегодняшний день им удалось создать опытный экземпляр радиолокационной станции массой около 50 кг. В ходе испытаний данный радар был установлен на самолет АН-2. По заключению специалистов, даже малогабаритная РЛС способна формировать изображение высокой четкости.

Согласно заявлению специалистов, компактные радиолокационные станции, установленные на беспилотниках, позволят значительно расширить разведывательные возможности дронов, а также лучше ориентироваться в воздушном пространстве.

В 2016 году американская компания Echodyne представила компактную радиолокационную станцию MESA-K для дронов, позволяющую получать представление о воздушной обстановке на дальности до 3-х километров. Длина контейнера с радаром составляет 21,6 сантиметра, ширина - 7,6 сантиметра, высота - 2,5 сантиметра, вес - 800 граммов.