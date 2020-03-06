Войти
ТАСС

Российский телескоп "Спектр-РГ" построил карту трети всего неба

1218
0
+5
Телескоп "Спектр-РГ"
Телескоп "Спектр-РГ".
Источник изображения: © DLR German Aerospace Center/CC-BY 3.0 via Wikimedia Commons

Он зарегистрировал более 95 тысяч источников рентгеновского излучения

ТАСС, 5 марта. Российская орбитальная обсерватория "Спектр-РГ" построила рентгеновскую карту одной трети всего неба. В частности, аппарат получил изображения самой яркого объекта в созвездии Кассиопеи. Об этом пишет Роскосмос.

Всего "Спектр-РГ" зарегистрировал более 95 тыс. источников рентгеновского излучения. Это в шесть раз больше, чем немецкий спутник ROSAT зафиксировал в той же зоне карты звездного неба в 1990 году.

Наибольшую плотность рентгеновских источников телескоп зафиксировал в районе созвездия Рыбы. Также Роскомос показал снимок со скоплением галактик Аbell 426 в созвездии Персея и яркий остаток вспышки сверхновой звезды (Cas А) в созвездии Кассиопеи.

Обсерватория продолжает съемку звездного неба. Российскую часть данных обрабатывают специалисты Института космических исследований (ИКИ) РАН, над немецкой частью работают ученые германского Института внеземной физики Общества имени Макса Планка.

Обсерватория "Спектр-РГ"

"Спектр-РГ" запустили 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. Это совместный российско-германский проект, его цель - сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением. На борту аппарата размещено два рентгеновских телескопа: российский ART-XC и немецкий eROSITA.

Астрономы ожидают, что "Спектр-РГ" позволит получить уникальные снимки неизвестных ранее космических объектов, которые помогут понять природу темной материи и Вселенной. Это второй аппарат из линейки "Спектров", который должен занять место "Спектра-Р", миссия которого была завершена в конце мая, в статусе единственного российского научно-космического проекта.

Первые научные данные обсерватория передала на Землю 24 июля 2019 года, полное сканирование неба началось в декабре того же года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Компании
ИКИ РАН
Роскосмос
Проекты
Байконур
ОБСЕ
Похожие новости
05.08.2019
"Человек не должен рисковать": что ждет космороботов
22.07.2019
Орбиту обсерватории "Спектр-РГ" скорректируют в понедельник - РАН
27.02.2019
Ракета "Протон-М" отправлена на космодром Байконур для подготовки к запуску с космической обсерваторией "Спектр-РГ"
30.05.2017
Генеральный директор НПО Лавочкина: все российские лунные миссии будут стартовать с космодрома Восточный
19.08.2009
Роскосмос и Германский арокосмический центр подписали соглашение о сотрудничестве в реализации проекта "Спектр-РГ"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.03 04:00
  • 17
Корабль SpaceX лопнул
  • 07.03 01:48
  • 9
«Товарищи» кончились, снова пришли «господа»
  • 07.03 01:18
  • 8
Объяснена неудача Сирии при попытке сбить турецкий F-16 из С-200
  • 06.03 23:41
  • 18
Космонавтика Илона Маска
  • 06.03 23:40
  • 209
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 06.03 23:38
  • 2
"Сухой" модернизирует производственные мощности для Су-57 и Су-35
  • 06.03 23:32
  • 23
ВВС США планируют иметь парк стратегических бомбардировщиков из самолетов В-21 и В-52
  • 06.03 22:02
  • 8126
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 06.03 21:08
  • 2
Запад указал Турции, что ее спасает от рук Москвы только членство в НАТО
  • 06.03 21:05
  • 121
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 06.03 19:50
  • 6
На подходе спутник-разведчик ВКС «Пион-НКС»
  • 06.03 18:44
  • 42
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 06.03 17:10
  • 1
Baijiahao (Китай): новая российская система ПВО официально поступила на вооружение. Они не раскрывали все карты, когда продавали нам С-400
  • 06.03 16:52
  • 1
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
  • 06.03 16:47
  • 1
Итог санкций: «застряла» оплата за вертолеты Ми-17 от Непала