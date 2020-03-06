Российский телескоп "Спектр-РГ" построил карту трети всего неба

Он зарегистрировал более 95 тысяч источников рентгеновского излучения

ТАСС, 5 марта. Российская орбитальная обсерватория "Спектр-РГ" построила рентгеновскую карту одной трети всего неба. В частности, аппарат получил изображения самой яркого объекта в созвездии Кассиопеи. Об этом пишет Роскосмос.

Всего "Спектр-РГ" зарегистрировал более 95 тыс. источников рентгеновского излучения. Это в шесть раз больше, чем немецкий спутник ROSAT зафиксировал в той же зоне карты звездного неба в 1990 году.

Наибольшую плотность рентгеновских источников телескоп зафиксировал в районе созвездия Рыбы. Также Роскомос показал снимок со скоплением галактик Аbell 426 в созвездии Персея и яркий остаток вспышки сверхновой звезды (Cas А) в созвездии Кассиопеи.

Обсерватория продолжает съемку звездного неба. Российскую часть данных обрабатывают специалисты Института космических исследований (ИКИ) РАН, над немецкой частью работают ученые германского Института внеземной физики Общества имени Макса Планка.

Обсерватория "Спектр-РГ"

"Спектр-РГ" запустили 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. Это совместный российско-германский проект, его цель - сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением. На борту аппарата размещено два рентгеновских телескопа: российский ART-XC и немецкий eROSITA.

Астрономы ожидают, что "Спектр-РГ" позволит получить уникальные снимки неизвестных ранее космических объектов, которые помогут понять природу темной материи и Вселенной. Это второй аппарат из линейки "Спектров", который должен занять место "Спектра-Р", миссия которого была завершена в конце мая, в статусе единственного российского научно-космического проекта.

Первые научные данные обсерватория передала на Землю 24 июля 2019 года, полное сканирование неба началось в декабре того же года.