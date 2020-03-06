Генсек ОДКБ считает важным наладить партнерский диалог с НАТО

Минск. 5 марта. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась считает важным налаживание партнерского диалога с НАТО и говорит о соответствующих сигналах, которых посылаются Североатлантическому альянсу.

"С НАТО пока отношения никак не складываются, хотя соответствующие сигналы, готовность мы обозначаем и считаем важным налаживание диалога и с этим военно-политическим блоком", - заявил Зась журналистам после встречи в четверг в Минске с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Генсека ОДКБ цитирует госагентство БелТА.

Зась прокомментировал отношения с НАТО в контексте планов по юридическому закреплению статуса партнеров и наблюдателей при ОДКБ. По его словам, главам государств ОДКБ в ближайшее время предстоит определить страны, которые смогут получить статусы партнера и наблюдателя при организации.

"Решение (о юридическом оформлении статуса страны-партнера и страны-наблюдателя при ОДКБ - ИФ) принято, оно ратифицировано практически всеми государствами ОДКБ, остался Таджикистан, тем не менее, оно считается вступившим в силу", - сказал Зась.

По его словам, "теперь будет вестись конкретная работа с теми государствами, которые рассматриваются как потенциальные кандидаты на получение этих статусов". "Надо определяться со странами и выстраивать конкретную работу, формировать пояс добрососедства вокруг нашего военно-политического блока", - отметил генсек.

Он не стал комментировать, какие именно страны готовы присоединиться к ОДКБ в качестве партнера или наблюдателя. "Должны пройти определенные этапы. Но поверьте, есть государства и международные организации, которые желали бы получить статус наблюдателя или партнера ОДКБ", - сказал Зась.

Генсек также отметил хорошее сотрудничество ОДКБ с СНГ, ШОС, ООН и ОБСЕ. "Мы серьезно продвинулись во взаимодействии с Организацией Объединенных Наций по вовлечению нашего миротворческого потенциала и его включению в миссии ООН", - отметил он.