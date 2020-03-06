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Известия.ru

Учения штурмовиков Су-25 СМ3 прошли в Ставропольском крае

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В Ставропольском крае провели учения штурмовиков Су-25 СМ3. Экипажи ликвидировали тактические ракетные комплексы условного противника на марше. По мишеням стреляли неуправляемыми авиаракетами. После поражения всех целей «зачистили» территорию с помощью бомб. Во время учений особое внимание уделили аэронавигации и уклонению из-под ударов.

В Ставропольском крае провели учения штурмовиков Су-25 СМ3. Экипажи ликвидировали тактические ракетные комплексы условного противника на марше. По мишеням стреляли неуправляемыми авиаракетами. После поражения всех целей «зачистили» территорию с помощью бомб. Во время учений особое внимание уделили аэронавигации и уклонению из-под ударов.

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Страны
Польша
Продукция
Су-25
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