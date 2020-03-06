Учения штурмовиков Су-25 СМ3 прошли в Ставропольском крае

В Ставропольском крае провели учения штурмовиков Су-25 СМ3. Экипажи ликвидировали тактические ракетные комплексы условного противника на марше. По мишеням стреляли неуправляемыми авиаракетами. После поражения всех целей «зачистили» территорию с помощью бомб. Во время учений особое внимание уделили аэронавигации и уклонению из-под ударов.

В Ставропольском крае провели учения штурмовиков Су-25 СМ3. Экипажи ликвидировали тактические ракетные комплексы условного противника на марше. По мишеням стреляли неуправляемыми авиаракетами. После поражения всех целей «зачистили» территорию с помощью бомб. Во время учений особое внимание уделили аэронавигации и уклонению из-под ударов.