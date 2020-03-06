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Объяснена неудача Сирии при попытке сбить турецкий F-16 из С-200

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Источник изображения: Фото: Kacper Pempel / Reuters

Директор центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин объяснил неудачную попытку Сирии сбить турецкий истребитель F-16 из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 «Ангара». Об этом он рассказал Rambler News Service.

По его словам, ЗРК С-200 — достаточно старая система, которая фактически принадлежит к другой эпохе. Она предназначена для уничтожения самолетов третьего и четвертого поколений, однако сталкивается с трудностями при атаках более современных истребителей (4+ и выше). При этом F-16 принадлежит к четвертому поколению истребителей.

Помимо этого, задачу для локаторов «Ангары» усложняет ландшафт местности в сирийской провинции Идлиб. Из-за рельефной поверхности земли радиус обнаружения и поражения резко снижается — до 15-20 километров. Таким образом, у экипажа ракетного комплекса не остается времени, чтобы вовремя отреагировать на атаку.

Подберезкин добавил, что для эффективного обнаружения новых истребителей нужны локаторы более современных систем, например, «Бук 3М» или ЗРК С-350 «Витязь». Однако таких систем на вооружении у сирийской армии нет.

3 марта Al Masdar News сообщил о попытке Сирии сбить F-16 ВВС Турции. По его данным, сирийские военные целились в турецкий истребитель, однако F-16 уклонился от ракеты и благополучно вернулся в свое воздушное пространство. Тем не менее Сирии удалось сбить турецкий беспилотник.

3 марта F-16 ВВС Турции сбили в Идлибе самолет армии президента Сирии Башара Асада. В Минобороны Турции подтвердили данную информацию, уточнив, что был уничтожен самолет L-39 сирийской армии. После случившегося сирийская авиация приостановила полеты.

Ситуация в Идлибе, где сирийская армия в январе начала крупномасштабное наступление, обострилась в конце февраля. Турция, чьи наблюдательные посты оказались за линией фронта, потребовала от Дамаска отвести войска, усилила поддержку лояльных ей боевиков и после гибели нескольких десятков своих военных в результате авиаудара ВВС Сирии объявила о проведении в регионе операции «Весенний щит».

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Страны
Сирия
Турция
Продукция
F-16
L-39
Ангара
С-200
С-350 50Р6А "Витязь"
Персоны
Башар Асад
Проекты
БПЛА
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Без помощи извне
8 комментариев
№1
06.03.2020 06:08
Проблемы С-200 (точнее, ее ЗУР - 5В28, скорее всего) против самолетов уровня F-16 (в смысле - легких, вертких и с мощным двигателем) связаны с самыми разными вещами. Основными в данном случае, скорее всего, являются две:

Первая - пассивная систма наведения. Т.е. цель должна ВСЕ ВРЕМЯ находиться в прямой видимости и РПЦ (радиолокатора подствета цели), и ГСН ракеты. В гористой местности и при полете на небольшой (не обязательно "очень малой") высоте обеспечить это практически невозможно.
Вторая - аэродинамический способ управления полетом, т.е. рулями. ЗУР большая и тяжелая, особенно на небольшой дистанции (больщой запас топлива для ЖРД второй ступени), и рулями (небольшими, и только в хвостовой части ракеты) создать достаточно большое ускорение (в смысле изменения направления скорости ЗУР) невозможно. Кроме того, ракета длинная, тяжелая и, следовательно,  "ломкая".

Ни та, ни другая причина НЕ ЯВЛЯЮТСЯ недостатками С-200. Просто эта система создавалась не как "универсальная", а специально  против тяжелых бомбардировщиков, стратегических разведчиков, самолетов ДРЛО, постановщиков помех и пр. в том же духе.  А также для стрельбы по групповым целям.
Т.е. как дополнение к ЗРК других типов.

В общем, это "ракета не той системы" - для стрельбы в Идлибе по F-16.
+4
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№2
06.03.2020 08:52
5В28 - ЗУР С-200 стоило бы капитально отмодерить.  8200 кг стартовой массы не шутки. Вместо тяжелой устаревшей ГСН и огромной БЧ, массой более более 200 кг - надо поставить многоголовую, с несколькими поражающими блоками на основе ГСН и БЧ Р-77 или 9М100. Можно будет атаковать групповую цель, а одиночную, с почти 100% вероятностью поражения.
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№3
06.03.2020 12:33
Цитата, forumow сообщ. №2
5В28 - ЗУР С-200 стоило бы капитально отмодерить.
- сколько их там осталось?

А так - да. Если ГСН ей поменять, и/или сделать отделяемую и управляемую головную часть... "жаль" только одно, - на такие прожекты денег никто не даст.

Практическая ценность в таких мероприятиях мне видится только одна, - это когда нужно оказать военно-техническую помощь "клиенту" имеющему на вооружении ещё советские системы вооружения, но которому нельзя (по политическим причинам) производить поставки нового вооружения напрямую. Нужно, что бы он одерживал свои победы сам, и на уже имеющемся вооружении.

Например: желательно, что-бы сирийцы или хуситы "посадили" несколько зарвавшихся авиационных агрессоров. На старых комплексах они этого сделать не могут, новые им не по карману + нужно готовить людей. А тут, раз! (условно говоря) приехал с "АлиЭкспресс" набор новых плат, вставили их куда надо соединили разъёмы и ... ракета теперь уже способна сама вести цель. Эдакий кружок "Юный Техник".
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№4
06.03.2020 14:24
а ведь скока лет ходят в СМЯ слухи что в мгимо полно наркоманов. причём тут дальность... причём тут горы... провал попытки втом что попытки небыло. самолёты размером и эпр ф16 с200 сбивала на удалении в 200 км и не раз втч по боевому. вон например ливия приводнила парочку американских неспросив что те взлетели не с землит а с самого авика!... кидать с200 моно тока на отлично поймаеш гражданский борт как это сомгли хохлы. как к этому вели евреи. ракета выберет цель крупнее размером или ярче по излучению на фоне прочих. этим она и страшна. с200 я так понимаю туда привезли прямо на фронт за сутки сомнтировали и потом в горах с 20 км бахнули по ф16 неглядя что до границы там 50-70... короче мгимо  и лента два навалнёнка. ака очереднйо панцирь уничтоженный кстати неотличимо похожий на Роланд по радару и шасси.
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№5
06.03.2020 17:20
Господа, старую С-200 уже давно модернизировали, получились новые комплексы С-350 и С-400 называются ;)

Хорошо бы Сирии комплексы Бук-М3 или С-350 с ракетами АРГСН, я бы туда 2-3 комплекса поставил чтобы обкатать в реальных боевых условиях, в гористой местности.
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№6
07.03.2020 01:02
Цитата, Злая будка сообщ. №4
кидать с200 моно тока на отлично поймаеш гражданский борт как это сомгли хохлы. как к этому вели евреи. ракета выберет цель крупнее размером или ярче по излучению на фоне прочих. этим она и страшна.

Для мужичья.
Ракета С-200 (5В28, по краней мере - было много разных) выбирает "не цель покрупнее или ярче по излучению на фоне прочих". А ту, которая задается параметрами выбранного способа селекции и наведения цели. Простейший - и самый экономный, кстати - да, только по двум углам (азимуту и углу места). Но это только самый примитивный вариант. "Рабочие варианты" - это еще один (или два) параметра наведения - по дальности и по скорости.
Так что "евреи" (что бы под этим в данном случае ни понимать :)) тут, строго говоря, не виноваты - при нормальном расчете и организации учебных стрельб С-200/его ЗУР прекрасно способна отличить мишень на полигоне от пассажирского лайнера вне полигона, даже если они имеют близкие значения азимута и угла места относительно РПЦ.

Хохлы на полигоне ("учебные стрельбы - ...ли електричество просто так жечь!) - наведение по дальности и по скорости отрубили. Только поэтому ЗУР навелась (по двум углам) - на наиболее контрастную цель.
Вообще-то Ту находился еще и вне "паспортной" дальности поражения, но надо понимать, что такое "паспортная дальность поражения". Это дальность эффективной стрельбы по "типовой" цели - которая, разумеется, маневрирует. А маневренность самой ЗУР зависит от дальности - аэродинамические рули эффективны только при высокой скорости полета ракеты, а марщевый двигатель второй ступени работает относительно недолго (меньше 2-х минут при любом режиме наведения), и дальше ракета летит по инерции, быстро теряя скорость, а, следовательно, и маневренность.
Но для того, чтобы попасть по пассажирскому лайнеру, идущему по трассе, маневренность не нужна. Отсюда и результат. :(

С-200 давно и безнадежно устарел, причем по целой куче независимых друг от друга причин, каждой из которых по отдельности вполне достаточно для "списания".
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№7
07.03.2020 01:14
Цитата, forumow сообщ. №2
5В28 - ЗУР С-200 стоило бы капитально отмодерить. 

Только за Ваш счет. :)
Это совершенно безумная идея. Нет, тезнически это несложно - это безумие в смысле "экономики". Тяжелый стационарный комплекс, одна ракета на ПУ, медленность и сложность перезаряжания,  устаревшие материалы,  маршевый ЖРД, ламповая аналоговая электроника, аэродинамическое управление, пассивная система наведения - если все то "капитально отмодерить", то НИЧЕГО не останется - будет соврешенно новая система.

Так что у С-200 путь один - в музеи. :)
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№8
07.03.2020 01:18
Цитата, Peter Tsk сообщ. №3
А тут, раз! (условно говоря) приехал с "АлиЭкспресс" набор новых плат, вставили их куда надо соединили разъёмы и ... ракета теперь уже способна сама вести цель. Эдакий кружок "Юный Техник".


Вы, как я вижу, просто в глаза не видели те "разъемы".  А также систему управления тягой маршевого ЖРД второй ступени. :)
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