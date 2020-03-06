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Юрий Борисов проинспектировал ход выполнения гособоронзаказа на КАЗ им. С.П.Горбунова

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Сборка самолетов на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова — филиале ПАО "Туполев"
Сборка самолетов на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова — филиале ПАО "Туполев".
Источник изображения: © Фото : ПАО "Туполев

ЦАМТО, 5 марта. Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов с рабочим визитом посетил Казанский авиационный завод им. С.П.Горбунова – филиал ПАО "Туполев" (в составе ПАО "ОАК").

В ходе осмотра производства вице-премьера сопровождали генеральный директор ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь, генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.

Юрию Борисову доложили о ходе выполнения гособоронзаказа в рамках текущих контрактов на ремонт и модернизацию строевых самолетов Ту-160 и Ту-22М3, о планах по исполнению программы возобновления производства новых глубоко модернизированных ракетоносцев-бомбардировщиков.

Александр Конюхов проинформировал заместителя председателя правительства РФ о результатах первого полета первого опытного глубоко модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М, созданного на базе строевого Ту-160. В ходе полета, который состоялся 2 февраля, были выполнены необходимые проверки обновленных систем и оборудования, установленного в рамках глубокой модернизации самолета. Испытания прошли в штатном режиме.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-22М
Компании
КАПО Горбунова
ОАК
Туполев
Персоны
Борисов Юрий
Конюхов Александр
Слюсарь Юрий
Проекты
Гособоронзаказ
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