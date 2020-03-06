Республика Корея передаст ВМС Колумбии корвет класса "Поханг"

ЦАМТО, 5 марта. Правительство Республики Кореи планирует к концу 2020 года передать ВМС Колумбии снятый с вооружения корвет класса "Поханг" в целях укрепления сотрудничества между двумя странами.

По информации Jane's Defence Weekly, соглашение о передаче было достигнуто в прошлом году во время двусторонней встречи в Боготе президента Колумбии Ивана Дуке Маркеса и премьер-министра Республики Корея Ли Нак Ена.

ВМС Колумбии планируется передать корвет (PCC-768) "Иксан" класса "Поханг", выведенный из состава южнокорейского флота 31 декабря 2018 года. Переоборудование корвета в соответствии с требованиями ВМС Колумбии уже началось. Для справки: "Иксан" был спущен на воду 24 марта 1987 года.

Церемония официальной передачи корабля должна состояться к концу года. Делегация колумбийского флота уже находится на военно-морской базе "Чинхэ" для контроля работ по переоборудованию корвета.

Переоснащение корабля будет включать демонтаж одной или двух 76-мм/62 артиллерийских установок производства OTO Melara и двух 40-мм ЗАК ближнего действия, модификацию помещений экипажа.

"Поханг" – это разработанный Hyundai Heavy Industries класс многоцелевых корветов, состоящих на вооружении ВМС Республики Корея. В период "холодной войны" и после нее были построены 24 корабля данного типа.

Длина корабля составляет 88,3 м, ширина – 10 м, осадка – 2,9 м, полное водоизмещение – 1216 т, экипаж – 118 человек, автономность – 20 суток. Корвет оснащен ГЭУ типа CODOG, включающей газовую турбину LM-2500 мощностью 26820 л.с. и 2 дизельных двигателя MTU 12V 956 TB82 мощностью 6260 л.с. Максимальная скорость – 32 узла, дальность плавания – 4000 морских миль на скорости 15 узлов.

В базовой версии корабль вооружен двумя 76-мм артустановками, ПУ ПКР "Гарпун", двумя 40-мм ЗАК и двумя трехтрубными 324-мм торпедными аппаратами Mk.32 (с торпедами "Блю Шарк"). Пока нет данных о том, сохранится ли данное вооружение в процессе переоборудования.

"Иксан" станет вторым корветом, подаренным Республикой Корея ВМС Колумбии. В 2014 году ВМС Республики Корея передали колумбийскому флоту корвет PCC-755 "Аньянг" класса "Донгха" (Donghae), который был переименован в CM-55 "Нариньо" (Narino).