ДЭПЛ «Краснодар» ЧФ встанет на плановый ремонт в апреле этого года

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Дизель-электрическая подводная лодка Черноморского флота "Краснодар" проекта 636.3 (шифр "Варшавянка") встанет на плановый ремонт сразу же после завершения выполнения задач в составе постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

По словам источника, субмарина отправится в ремонт в апреле этого года, не заходя на главную базу Черноморского флота - Севастополь, сразу взяв курс на одно из предприятий Балтики. Вероятней всего, "Краснодар" встанет на плановый ремонт на Кронштадтском морском заводе, где в настоящее время в плановом ремонте находится однотипная подлодка "Старый Оскол" ЧФ, прибывшая на Балтику прямиком из Средиземного моря. Предполагается, что "Краснодар" встанет на ремонт сразу же после "Старого Оскола".

В мае прошлого года сообщалось, что ДЭПЛ "Старый Оскол" и "Краснодар" станут на плановый ремонт в конце 2020 года. В октябре 2019 СМИ сообщили, что ремонт будет проведен на предприятиях северо-запада России.

ДЭПЛ "Краснодар" является четвертой "Варшавянкой", построенных на "Адмиралтейских верфях" в интересах Черноморского флота. Заложена 20 февраля 2014 года, спущена на воду 25 апреля 2015 года. Передана в состав ВМФ РФ 5 ноября 2015 года. В межфлотский переход с Балтики на Черное море "Краснодар" отправился в апреле 2017 года.

Водоизмещение надводное 2350 тонн, подводное 3950 тонн. Длина 73,8 метра, ширина 9,9 метра, осадка 6,2 метра. Скорость надводная 17 узлов, подводная 20 узлов. Рабочая глубина погружения 240 метров, предельная 300 метров. Автономность плавания 45 суток. Экипаж 52 человека.

Двигатели: 2 дизель-генератора по 1000 кВт, питающих: главный электродвигатель 5500 л.с., электродвигатель экономического хода мощностью 190 л.с., два резервных электродвигателя по 102 л.с. Движитель: один семилопастный низкооборотный винт.

Основное вооружение: шесть 533-мм торпедных аппарата, мина и крылатые ракеты "Калибр".

Подводные лодки проекта 636.3 разработаны для борьбы с субмаринами и надводными кораблями противника, а также для обороны военно-морских баз, морских и прибрежных коммуникаций.