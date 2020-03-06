США поставит Израилю самолёты-заправщики Boeing KC-46A Pegasus

Источник изображения: Nilsa E. Garcia / ВВС США

Израильские ВВС в скором времени начнут получать на вооружение американские самолеты-заправщики Boeing KC-46A Pegasus. Поставка восьми топливозаправщиков уже одобрена госдепом США, передает блог bmpd.

3 марта этого года агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency – DSCA) направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Израилю восьми самолетов-заправщиков Boeing KC-46A Pegasus. Поставка будет осуществлена по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS). Кроме восьми самолетов, израильские военные получат сопутствующее оборудование, запчасти и техническую поддержку. В соглашение также входит обучение пилотов и обслуживающего персонала.

Объявленная стоимость предполагаемой поставки составит 2,4 млрд. долларов, однако самолеты будут поставлены в счет американской помощи. В составе ВВС Израиля топливозаправщики КС-46А должны заменять девять используемых в настоящее время переоборудованных в заправщики самолетов Boeing 707.

Как отмечается, Израиль станет вторым иностранным заказчиком после Японии самолетов-заправщиков КС-46А, созданных на основе лайнера Boeing 767-200ER. Япония заказала поставку KC-46A Pegasus еще в 2016 году с поставкой первого самолета в 2020. ВВС США начали получать данные топливозаправщики в январе 2019 года.