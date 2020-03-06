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Для выявления коронавируса Пентагон подготовил тест для призывников

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Источник изображения: vpk-news.ru

Новобранцев различных видов Вооружённых сил США стали проверять на наличие в их организме коронавируса нового типа (Covid-19).

Проверки осуществляются в рамках набирающих обороты усилий Пентагона по предотвращению распространения вируса в рядах американской армии. 

Как передаёт CNN со ссылкой на пожелавшего остаться неназванным представители ВМС США, проверки новобранцев на коронавирус начались ещё в январе.

Проверки включают «оценку связанных симптомов, таких как лихорадка или заболевание нижних дыхательных путей, а также вопросы об истории поездок новобранцев за границу и о том, был ли у них тесный контакт с кем-либо из носителей вируса».

Первоначальные вопросы проверки включают в себя:

— Вы или кто-либо, живущий с вами, путешествовал по Китаю, Южной Корее, Японии, Ирану или Италии или через них?;

— Был ли у вас контакт с подтверждённым носителем Covid-19?;

— У вас есть какие-либо из следующих симптомов: кашель, боль в горле, диарея, одышка, мышечные боли, усталость?

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Италия
Китай
США
Япония
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