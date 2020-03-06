Турция похвасталась «новой военной доктриной» в Сирии

Активное использование Турцией военных беспилотников в сирийской провинции Идлиб выдвинуло «новую военную доктрину» Анкары в регионе.

Об этом пишет турецкое проправительственное издание Yeni Şafak, отмечает Eadaily.

«Впервые в мире беспилотники используются в качестве основного элемента для воздушных ударов во время турецкой операции «Весенний щит», - говорит Бахри Мерт Демирель, турецкий эксперт по оборонной промышленности. Использование беспилотников в Сирии «выдвинуло новую военную доктрину не только в регионе, но и в мире» полагает Демирель.

Ранее Турция использовала разведывательные и боевые дроны в Сирии во время операций «Щит Евфрата» (2016 год), «Оливковая ветвь» (2018 год) и «Источник мира» (2019 год), но в этих операциях беспилотные летательные аппараты (БПЛА) использовались на вторых ролях, учитывая, что основная нагрузка лежала на многоцелевых истребителях F-16 и вертолётах ВВС Турции.

По словам военспеца, впервые Турция использует БПЛА в качестве основного элемента операции «Весенний щит», и вооружённые силы страны «ещё не начали наземную атаку в Идлибе в рамках операции».

В чём именно заключается прогрессивное начало в «новой военной доктрине» Анкары, если интенсивное задействование БПЛА с турецкой стороны носит вынужденный характер, не поясняется.

Известно, что воздушное пространство над регионом Большой Идлиб (провинции Идлиб и Хама, части провинций Алеппо и Латакия) полностью контролируется средствами ПВО с российской авиабазы «Хмеймим» в сирийской Латакии. После начала Турцией 1 марта операции «Весенний щит» в так называемой Идлибской зоне деэскалации Минобороны России предупредило турецких партнёров о том, что безопасность их авиации в этом районе не гарантируется.