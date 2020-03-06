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WarSpot

Как убить РПД?

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Источник изображения: warspot.ru

Советское стрелковое оружие, во многом благодаря АК, имеет мировую репутацию надёжного и даже «неубиваемого». Но относится ли это ко всем моделям? Недавно сотрудники концерна «Калашников» провели краш-тест советского ручного пулемёта Дегтярёва.

В новой серии «Разрушителей оружия» показано, как долго РПД способен выдерживать нагрузки в режиме непрерывной стрельбы. Для теста было заготовлено 11 лент по 100 патронов. Перед просмотром этого видео вы можете оставить в комментариях свой прогноз «живучести» РПД.

Краш-тест РПД

Работы по созданию новой системы оружия под 7,62-мм промежуточный патрон образца 1943 года велись в СССР широким фронтом. Василий Дегтярёв создал первый вариант своего пулемёта ещё в 1944 году, а летом 1945 года РПД-44 был отправлен на войсковые испытания. Это оружие с ленточным питанием состояло на вооружении Советской армии вплоть до начала 60-х годов, а во многих регионах мира активно применяется до сих пор.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
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