Москва может ввести войска в Афганистан

Cпециальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей 3 марта заявил, что Россия может ввести войска в Афганистан для борьбы с терроризмом в том случае, если об этом попросят официальные власти страны. Но для этого, отметил Кабулов, в первую очередь необходимо дождаться результатов межафганского диалога и формирования коалиционного правительства, которое будет представлять интересы всех афганцев.

«Что касается борьбы с терроризмом и военной помощи Афганистану в этом вопросе - давайте дождемся, когда в Кабуле будет нормальное правительство и с ним будем обсуждать военную помощь», - сказал спецпредставитель президента.

Он также заметил, что Россия уже выходила с подобной инициативой, однако она не была должным образом оценена. «Мы в свое время предлагали помощь, которую то американцы, то афганцы обставляли различными условиями. Мы не навязываем своих добрых услуг, но, когда нас вежливо попросят, мы готовы это сделать. Условия помощи будут определяться российским руководством», - заявил Кабулов.

Он также дал оценку прекращению движением «Талибаном» (запрещено в России) ранее объявленного перемирия с правительственными войсками и возобновление военных действий против официального Кабула. «Движение талибов никаких обязательств о прекращении войны с правительственными войсками не брало. Талибы взяли неделю передышки по настоянию американцев, и это перемирие было соблюдено. Здесь никаких нарушений Дохийского соглашения нет», - подчеркнул дипломат.

Однако действующий президент Афганистана Ашраф Гани после подписания Дохийского соглашения, где была зафиксирована необходимость освобождения пяти тысяч заключенных талибов, заявил, что лично он никаких обязательств на этот счет не имеет. «Это естественно вызвало раздражение у талибов, и они ответили на это заявление: «Ну и прекрасно! В таком случае и мы не будем продолжать временное прекращение огня и будем считать себя свободными воевать с правительственными войсками», - пояснил Кабулов и добавил, что прекращение перемирия талибами не распространяется на американцев и иностранные войска и ни в коей мере не противоречит Дохийскому соглашению, заверил Кабулов.

Совсем недавно между США и движением талибов было заключено соглашение, согласно которому американские войска покинут Афганистан. В эфире телеканала Fox News, когда ведущий задал государственному секретарю Марку Помпе вопрос по поводу отношения США к словам президента Афганистана Ашрафа Гани, заявившего, что власти страны не имеют обязательств по освобождению пленных талибов, он заявил, что Вашингтон работает над этим вопросом. «Если

взглянуть на соглашение, то в нем содержится положение об обмене пленными, в нем идет речь о проведении переговоров со всеми причастными сторонами в достижении прогресса по данному вопросу», - сказал главный дипломат Америки.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»