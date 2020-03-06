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Интерфакс-АВН

В НАТО не видят альтернативы ДНЯО, которому исполнилось полвека

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Ядерный взрыв
Ядерный взрыв.
Источник изображения: Internet

Брюссель. 5 марта. ИНТЕРФАКС - НАТО сохраняет полную приверженность выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и заявляет, что этому документу нет реальной альтернативы.

"50 лет назад ДНЯО вступил в силу. Мы, союзники по НАТО, отмечаем юбилей этого Договора-провидца и его замечательные достижения", - говорится в заявлении Североатлантического совета, распространенном в четверг.

В документе говорится, что "ДНЯО остается основным заслоном на пути распространения ядерного оружия, краеугольным камнем глобальной архитектуры нераспространения и разоружения, и рамкой для международного сотрудничества в мирном использовании ядерной энергии, науки и технологии на благо всех".

"Союзники по-прежнему твердо привержены полному выполнению ДНЯО во всех его аспектах", - подчеркивается в заявлении.

В НАТО отмечают, что "вызовы, связанные с продолжающимся распространением ядерного оружия, диктуют необходимость сохранения и укрепления Договора".

"Мы призываем все страны наращивать усилия для достижения универсального характера ДНЯО, эффективной борьбы с ядерным распространением через полное выполнение Договора. Реальной альтернативы ДНЯО нет", - подчеркивается в документе.

Североатлантический совет подтвердил решимость "предпринимать дальнейшие практические шаги и эффективные меры для наращивания ядерного разоружения".

Вместе с тем Альянс отметил, что "до тех пор, пока существует ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом".

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Проекты
NATO
Ядерный щит
ЯО
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