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Известия.ru

Представители ЦПВС осмотрели якобы разрушенные ВКС больницы в Идлибе

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Источник изображения: Фото: TASS/ZUMA

Представители Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) осмотрели пять больниц в освобожденных районах Южного Идлиба, в уничтожении которых обвиняли российские Воздушно-космические силы (акты осмотров есть в распоряжении «Известий»). До марта нынешнего года эти медицинские учреждения находились на территории подконтрольной террористической организации «Аль-Нусра» (запрещена в России).

Первой была осмотрена городская больница «Аль-Салям», там разрушений не зафиксировано, однако внутренние помещения были разграблены. Мебель разбита, а дорогостоящие медицинское оборудование и техника уничтожена либо пропала. Сама больница готовилась для использования в качестве опорного пункта. Отдельные окна, а также двери, выходящие на улицу, были заложены мешками с песком.

У здания Национальной больницы города Маарет-Эн-Нууман видны следы множественных повреждений в результате артиллерийских обстрелов. В частности, на стенах есть следы от разрывов снарядов. В отдельных местах проломлены кровля и межэтажные перекрытия.

Третьим был осмотрен комплекс станции скорой помощи и поликлиники, которые находятся в непосредственной близости от Национальной больницы города Маарет-Эн-Нууман. В настоящее время в этом здании оказывается медицинская помощь сирийским военнослужащим САР. Повреждений здания не выявлено.

Также представители ЦПВС посетили поликлинику в населенном пункте Кафер-Рума. Повреждений здания не выявлено. Однако внутренние помещения разграблены, медицинская мебель разбита. Здание медицинского центра Эстерн Дир имеет повреждения в результате артиллерийских обстрелов. Достаточно серьезно повреждены стены, кровля, окон и дверей нет.

В ноябре 2019 года ряд зарубежных СМИ писал, что все без исключения госпитали в Южном Идлибе уничтожены сирийскими и российскими бомбардировками. Эти сообщения были сделаны со ссылкой на организацию «Белые каски». Об уничтожении бомбардировками последнего госпиталя в Идлибе они сообщали еще в апреле 2017 года.

Во время боев с боевиками в феврале 2020 года российские и сирийские войска обвинили в выводе из строя обстрелами и бомбардировками нескольких десятков идлибских медучреждений.

2 марта 2020 года комиссия ООН по главе с Паулу Пиньейру представила доклад, в котором утверждалось, что летом 2019 года в результате ударов ВКС России в сирийской провинции Идлиб погибло не менее 43 мирных жителей. Сообщалось о бомбардировке рынка и дома, в котором временно размещались беженцы. Для своих расследований комиссия использовала в основном данные оппозиционных источников, в том числе «Белых касок», без проведения дополнительной экспертизы.

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