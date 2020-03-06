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Деловая газета "Взгляд"

МИД оценил планы США испытать гиперзвуковое оружие

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Источник изображения: Leonid Faerberg/Global Look Press

Москва пока не видит проблем в планах Вашингтона испытать в 2020 году гиперзвуковое оружие, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

"В США разработки гиперзвукового оружия велись многие десятилетия. Естественно, когда появились оценки того, что Россия значительно преуспела в этом, в США стали ускорять процессы", – приводит его слова РИА "Новости".

"Это нормально, здесь никаких особых проблем не должно быть", – добавил представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее замдиректора программы гиперзвукового оружия минобороны США Майк Уайт заявил, что Вашингтон в этом году осуществит испытательные пуски сверхзвукового оружия.

В свою очередь шеф Пентагона Марк Эспер заявлял, что Вашингтон проводит "более инновационные" разработки гиперзвукового оружия, чем Россия и Китай.

Россия занимает лидирующие позиции в сфере создания гиперзвукового оружия. Президент Владимир Путин подчеркивал, что сейчас в мире никто не обладает гиперзвуковым оружием, кроме нашей страны. Сообщалось о десятках российских проектов по гиперзвуку.


Ольга Никитина

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