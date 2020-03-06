Со стороны Голан: Сирия подверглась удару Израиля

В Сирии заявили об успешном отражении израильской ракетной атаки

Сирийские военные в очередной раз отбили нападение со стороны Израиля, передают СМИ. На этот раз удары были направлены на провинции Хомс и Эль-Кунейтра. Атака производилась с территории Голанских высот, которые уже более полувека остаются предметом спора между Сирией и Израилем.

Сирийские силы противовоздушной обороны отразили нападения на провинции Хомс и Эль-Кунейтра, сообщили местные СМИ. По информации журналистов, удары наносила израильская авиация из воздушного пространства Ливана и с Голанских высот.

Как передает вещающая из Дамаска радиостанция "Шам ФМ", силам ПВО удалось сбить 12 ракет, которые направлялись в сторону западной провинции Хомс.

Сирийское правительственное агентство SANA, в свою очередь, сообщило об отражении атаки в провинции Эль-Кунейтра на юго-западе страны. Как отмечают журналисты со ссылкой на военный источник, сирийские военные зафиксировали перемещение израильской авиации в направлении ливанского города Сайда. Благодаря этому удалось успешно перехватить и уничтожить выпущенные по сирийским объектам ракеты.

Между Сирией и Израилем до сих пор нет дипломатических отношений. Они находятся в состоянии войны еще со времен своего образования. Многолетний территориальный конфликт между ними связан со статусом Голанских высот. С 1940-х годов они принадлежали Сирии, но в 1967 году в ходе Шестидневной войны их захватил Израиль.

В 1981 году парламент Израиля принял закон, в котором в одностороннем порядке провозглашался суверенитет еврейского государства над Голанами. В тот год Совет Безопасности ООН утвердил резолюцию 497, которая признает аннексию недействительной.

Тель-Авив в этом споре пользуется поддержкой Вашингтона. Год назад президент США Дональд Трамп даже подписал декларацию, по которой признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Вместе с тем большая часть мирового сообщества все же разделяет позицию сирийцев.

Генассамблея ООН уже приняла резолюцию, по которой потребовала от Израиля покинуть оккупированные территории, но противостояние продолжается.

Израильские военные регулярно атакуют сирийские объекты, объясняя это желанием не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. Речь идет, в первую очередь, о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне президента Сирии Башара Асада и контролируется Тегераном.

Очередные удары по позициям сирийских правительственных войск израильские вертолеты нанесли 28 февраля, сообщал государственный телеканал Сирии Alikhbaria на своей странице в Facebook.

Ракетный обстрел велся со стороны Голанских высот, уточнили журналисты. По их данным, нападению подверглись позиции сирийских войск в городе Эль-Кунейтра, а также в деревнях Кахтания и аль-Хуррия. В результате инцидента трое военнослужащих получили легкие ранения.

За четыре дня до этого Израиль нанес авиаудары по Дамаску. Помимо него, израильские военные атаковали сектор Газа, откуда ранее были выпущены ракеты в сторону Израиля.

«Мы только что нанесли удары по террористическим объектам «Исламского джихада» (организация запрещена в России) (признана террористической в ряде государств. - «Газета.Ru») в Сирии и в Газе в ответ на ракетные обстрелы по израильским мирным жителям сегодня», - указали в сообщении израильской армии.

Издание Jerusalem Post со ссылкой на израильских военных объяснило нападение на Дамаск тем, что к югу от него расположен опорный пункт «Исламского джихада». Там, в частности, производились ракеты, которые запускались по территории Израиля.

По данным SANA, в ходе израильского обстрела большинство выпущенных по Дамаску ракет было уничтожено. САР обнародовала видеозаписи уничтожения ракет, но при этом не уточнила, сколько всего их удалось сбить.

Израильские военные незадолго до этого зафиксировали запуск 21 ракеты со стороны сектора Газа. 13 из них было сбито системами ПВО, отмечали израильтяне.

В середине февраля сирийские средства ПВО отразили ракетный удар со стороны «враждебных объектов» в небе над Дамаском. Военнослужащие арабской республики сбили несколько целей, запущенных со стороны Голанских высот.

Видео этого перехвата разместило SANA. На кадрах запечатлена работа сирийских зенитных комплексов и вспышки ракет.

Al Masdar со ссылкой на источник сообщил, что ПВО Сирии перехватили только часть ракет, но некоторые снаряды все же поразили цели в населенном пункте Аль-Кисва, расположенном в 20 км южнее столицы.

Кто именно наносил удары, не уточняется, но Дамаску довольно часто приходится отбивать ракетные удары по своей территории со стороны Израиля.

Лидия Мисник