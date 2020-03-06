Польша пригласит Россию наблюдать за учениями США Defender-2020

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Польша намерена пригласить российских военных в качестве наблюдателей за учениями по переброске войск США в Европу Defender 2020. Об этом сообщает польское Министерство национальной обороны.

Уточняется, что приглашения для наблюдателей Польша начнет рассылать 1 апреля, перед началом основной фазы проходящих учений, начальная фаза которых стартовала на минувшей неделе.

Странам ОБСЕ, в том числе России, будет предложено наблюдать за частью учения Defender-Europe 20, проходящего в Польше

- говорится в сообщении.

Напомним, что основная часть учений Defender-2020 пройдет в апреле-мае, после чего часть американского военного контингента к июлю вернется в США, а часть останется в Европе, как фактор сдерживания "российской" агрессии. Основное развертывание американских войск пройдет на территории Польши и прибалтийских республик.

Как ранее сообщалось, учения будут проводиться под командованием американских военных и будут направлены на отработку способности американской армии в короткие сроки перебросить из США в Европу и развернуть на ее территории крупные силы, включая технику. Как заявили в командовании НАТО, в ходе учений США перебросят в Европу рекордное за последние 25 лет количество личного состава и техники. Учения пройдут на территории европейских стран и Грузии, основная часть пройдет в странах Центральной и Восточной Европы.

Перебросить через Атлантику в Европу предполагается около 20 тысяч военнослужащих вместе с техникой.