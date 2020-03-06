Войти
Российская газета

На Ставрополье "Суперграчи" уничтожили ракеты "террористов"

875
0
0

В Ставропольском крае экипажи новейших штурмовиков Су-25СМ3 "Суперграч" уничтожили тактические ракетные комплексы условного противника. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

По легенде учений, которые прошли на специализированном авиационном полигоне в ЮВО, вооружение неприятеля совершало марш на стартовые позиции. Пилоты штурмовиков уничтожили мишени, которые имитировали технику "террористов", с помощью неуправляемых авиационных ракет и пушечного оружия. Под огонь попали также наблюдательные пункты и пункты управления артиллерией.

Под конец учебного задания экипажи Су-25СМ3 провели так называемую зачистку - парный заход на цели, на которые сбросили авиабомбы.

Как уточнили в ЮВО, во время учений акцент был сделан на навигацию. Пилоты совершали авианалеты по заданным координатам. При этом им нужно было уходить от ответного удара зениток условных террористов.

Справка "РГ"

За прошедшие годы штурмовик Су-25 неоднократно модернизировали. Самая современная на сегодняшний день версия - Су-25СМ3. Благодаря новой авионике самолет может применять более современные ракеты, в том числе управляемые, а также корректируемые авиабомбы. Одним из главных нововведений является комплекс "Витебск", защищающего самолет от ПЗРК.

А в начале этого года Су-25СМ3 пополнился и авиационный полк штурмовой авиации ЮВО в Ставропольском крае. Теперь летчики могут поражать наземные и воздушные цели даже в облаках и на большом расстоянии.


Роман Кияшко (Ставропольский край)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Продукция
Витебск РЭБ
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
21.10.2019
Нужна ли Грузии новая война
28.11.2016
Пилоты штурмовой авиации ЮВО в 2016 году провели в небе свыше 8 тысяч часов
08.12.2014
Белорусский главком зачастил в войска
05.08.2013
Российская авиабаза спасает белорусские ВВС и ПВО
06.02.2013
Беларусь под надежной защитой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.03 04:00
  • 17
Корабль SpaceX лопнул
  • 07.03 01:48
  • 9
«Товарищи» кончились, снова пришли «господа»
  • 07.03 01:18
  • 8
Объяснена неудача Сирии при попытке сбить турецкий F-16 из С-200
  • 06.03 23:41
  • 18
Космонавтика Илона Маска
  • 06.03 23:40
  • 209
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 06.03 23:38
  • 2
"Сухой" модернизирует производственные мощности для Су-57 и Су-35
  • 06.03 23:32
  • 23
ВВС США планируют иметь парк стратегических бомбардировщиков из самолетов В-21 и В-52
  • 06.03 22:02
  • 8126
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 06.03 21:08
  • 2
Запад указал Турции, что ее спасает от рук Москвы только членство в НАТО
  • 06.03 21:05
  • 121
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 06.03 19:50
  • 6
На подходе спутник-разведчик ВКС «Пион-НКС»
  • 06.03 18:44
  • 42
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 06.03 17:10
  • 1
Baijiahao (Китай): новая российская система ПВО официально поступила на вооружение. Они не раскрывали все карты, когда продавали нам С-400
  • 06.03 16:52
  • 1
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
  • 06.03 16:47
  • 1
Итог санкций: «застряла» оплата за вертолеты Ми-17 от Непала