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Австралия продаст списанные истребители-бомбардировщики F/A-18A/B "Хорнет" компании Air USA

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Истребители F/A-18
Истребители F/A-18 ВВС Австралии.
Источник изображения: U.S. Air Force

ЦАМТО, 5 марта. Австралийское правительство планирует продать 46 истребителей-бомбардировщиков F/A-18A/B "Хорнет" компании Air USA, предоставляющей услуги по обучению летчиков как американских, так и международных клиентов.

Согласно пресс-релизу австралийского Кабинета министров, в настоящее время Австралия осуществляет приемку заказанных истребителей пятого поколения F-35A "Лайтнинг-2" (в общей сложности заказано 72 ед.) компании Lockheed Martin, которые поэтапно заменят F/A-18A/B "Хорнет" ВВС Австралии.

Списываемые самолеты будут готовы для предоставления услуг по обучению ВВС США и союзных стран в течение следующих трех-четырех лет. Информация о точных сроках выполнения контракта с Air USA и его стоимости не сообщается.

ВВС Австралии имели в своем составе 71 F/A-18A/B "Хорнет". В 2019 году канадское правительство выкупило 25 самолетов (в том числе 7 ед. в качестве источника запчастей) по контракту на сумму 95 млн. кан. долл. (62,9 млн. долл. США). Оставшиеся 46 самолетов будут проданы компания Air USA.

Согласно данным Flightglobal.com, одноместные австралийские F/A-18A имеют средний срок эксплуатации 32 года, двухместные F/A-18B – 32,9 года. Парк эксплуатируемых самолетов Air USA в настоящее время насчитывает 16 машин, включая 11 УТС "Хок" Mk.67 со средним сроком эксплуатации 26,9 лет, четыре L-39ZA (20,4 года) и один L-39C (41 год). Компания также имеет на хранении два МиГ-29УБ, один "Альфа Джет" и один L-159.

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Страны
Австpалия
Канада
США
Продукция
Alpha Jet
F-18
F-35A
L-159
L-39
Компании
Lockheed-Martin
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