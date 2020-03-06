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Российская газета

NI назвал вооружение кораблей ВМФ РФ "Цирконами" кошмаром для ВМС США

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Источник изображения: Ильдус Гилязутдинов / РИА Новости

Каждый российский надводный корабль вооружен гиперзвуковыми противокорабельными ракетами - кошмарный сценарий, воплощение которого командование военно-морских сил США опасается даже представлять.

Такое мнение высказал эксперт издания The National Interest Майкл Пек.

Поводом для его публикации послужили успешное испытание ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" и заявление главы Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова о том, что все российские военные корабли новых проектов будут способны применять гиперзвуковое вооружение.

Даже при ограниченности данных о характеристиках, пишет автор, "Циркон" является устрашающим. Дальность действия ракеты, как сообщали СМИ, составляет 1000 километров, а скорость ее полета достигает восьми-девяти Махов, что гораздо выше, чем у американских противокорабельных ракет "Гарпун" и российских Р-800 "Оникс".

- Угроза серьезна. Великобритания, например, сильно опасается, что противоракетная оборона ее новых авианосцев класса Queen Elizabeth ("Королева Елизавета" - прим. "РГ") не сможет остановить российское гиперзвуковое противокорабельное оружие, - отмечает Пек.

Эксперт напоминает, что Россия никогда не пыталась конкурировать с США по количеству больших кораблей, в частности, авианосцев. Российский флот сегодня имеет около 30 эсминцев и фрегатов, полсотни корветов и 30 малых ракетных катеров со сверхзвуковыми или дозвуковыми противокорабельными и зенитными ракетами.

- Вооружение этих судов гиперзвуковым оружием, таким как "Циркон", теоретически позволит небольшому ракетному катеру класса "Тарантул" (катера проекта 1241 "Молния", по классификации НАТО "Тарантул" - прим. "РГ") потопить большой американский крейсер или даже авианосец, - пишет Пек.

Между тем аналитик отмечает, что "Циркон", как и любое новое оружие, обладает "детскими болезнями", на устранение которых потребуется несколько лет. Кроме того, по словам Пека, ракетный катер не сможет действовать в одиночку, для обнаружения целей ему потребуется поддержка другого судна или самолета.

Таким образом, заключает эксперт, на просторах Северной Атлантики применение малых ракетных катеров не принесет ощутимого результата. А в зонах действия собственных воздушных и наземных радаров возможности вооруженных "Цирконом" российских кораблей будут огромными.


Тимур Алимов

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
HMS Queen Elizabeth
Адмирал Горшков
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Компании
ОСК
Проекты
22350
NATO
Авианосец
ГЗЛА
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