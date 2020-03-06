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На СФ из-за грубого нарушения требований безопасности пострадали 5 военнослужащих

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Источник изображения: vpk-news.ru

Военные следователи начали проверку по факту взрыва на полигоне в Печенгском районе Мурманской области.

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, по имеющейся информации, проверка ведется по признакам преступления, предусмотренного ст. 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих.

Он добавил, что сейчас военные следователи устанавливают картину произошедшего, о причинах взрыва говорить преждевременно.

Ранее источник в региональных экстренных службах сообщил, что в результате взрыва на военном объекте в Печенгском районе пострадали пять человек, один из которых находится в состоянии средней тяжести.

В пресс-службе Северного флота сообщили, что 4 марта в ходе плановых занятий по боевой подготовке на военном полигоне в Мурманской области в результате грубого нарушения требований безопасности, приведшего к несанкционированному срабатыванию маломощного имитационного заряда типа взрывпакет, пять военнослужащих-контрактников получили незначительные травмы.

Сообщается, что командование гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту произошедшего.

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