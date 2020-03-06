Войти
Военно-промышленный курьер

Венгерские танкисты пересядут с Т-72 на немецкие «Леопарды»

983
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Венгерская армия приступила к практическому перевооружению своих бротнетанковых частей техникой НАТО. На заводе Krauss-Maffei Wegmann (KMW) в Мюнхене, Бавария, началась пересборка 12 ремонтируемых танков Leopard 2A4.

Планируется, что эти машины будут вскоре доставлены на полигон венгерской армии возле города Тата. Танки Leopard 2A4 составят учебную роту для подготовки венгерских танкистов к использованию новейших танков Leopard 2A7HU, приобретаемых Венгрией у Германии. Учебный процесс необходим, потому что эксплуатация и использование Leopard 2A4 значительно отличается от эксплуатации и использования советских танков T-72, состоящих на вооружении в Венгрии с 1978 года.

В декабре 2018 года Министерство обороны Венгрии заключило контракт с KMW на приобретение 44 единиц новейших танков Leopard 2A7HU. 44 Leopard 2A7HU составят полноценный танковый батальон - ядро новой механизированной бригады, укомплектованной техникой НАТО. По-видимому, в состав этой бригады будет включен дивизион из 24 единиц самоходных орудий PzH 2000. Поступление на вооружение планируется на 2022−2023 годы.

Eadaily отмечает, что сейчас в составе 11-го бронетанкового батальона венгерской армии состоит всего 15 единиц советских T-72M1. 14 машин этого типа числятся на полигоне в Тате. 43 единицы хранятся законсервированными на складах. По циркулирующим слухам, в 2014 году Венгрия передала Украине 80 единиц T-72.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Германия
Украина
Продукция
Leopard-2
PzH 2000
Т-72
Компании
Krauss-Maffei
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
24.12.2018
Венгрия закупает германские Leopard 2A7+ на замену советским Т-72М/М1
02.12.2016
Свой вместо чужих
31.08.2016
Чудо на Висле
31.10.2014
Танки возвращаются в Европу
08.08.2014
Жесткая конкуренция на европейском рынке бронированных машин и кризис на Украине
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.03 04:00
  • 17
Корабль SpaceX лопнул
  • 07.03 01:48
  • 9
«Товарищи» кончились, снова пришли «господа»
  • 07.03 01:18
  • 8
Объяснена неудача Сирии при попытке сбить турецкий F-16 из С-200
  • 06.03 23:41
  • 18
Космонавтика Илона Маска
  • 06.03 23:40
  • 209
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 06.03 23:38
  • 2
"Сухой" модернизирует производственные мощности для Су-57 и Су-35
  • 06.03 23:32
  • 23
ВВС США планируют иметь парк стратегических бомбардировщиков из самолетов В-21 и В-52
  • 06.03 22:02
  • 8126
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 06.03 21:08
  • 2
Запад указал Турции, что ее спасает от рук Москвы только членство в НАТО
  • 06.03 21:05
  • 121
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 06.03 19:50
  • 6
На подходе спутник-разведчик ВКС «Пион-НКС»
  • 06.03 18:44
  • 42
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 06.03 17:10
  • 1
Baijiahao (Китай): новая российская система ПВО официально поступила на вооружение. Они не раскрывали все карты, когда продавали нам С-400
  • 06.03 16:52
  • 1
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
  • 06.03 16:47
  • 1
Итог санкций: «застряла» оплата за вертолеты Ми-17 от Непала