Венгерские танкисты пересядут с Т-72 на немецкие «Леопарды»

Венгерская армия приступила к практическому перевооружению своих бротнетанковых частей техникой НАТО. На заводе Krauss-Maffei Wegmann (KMW) в Мюнхене, Бавария, началась пересборка 12 ремонтируемых танков Leopard 2A4.

Планируется, что эти машины будут вскоре доставлены на полигон венгерской армии возле города Тата. Танки Leopard 2A4 составят учебную роту для подготовки венгерских танкистов к использованию новейших танков Leopard 2A7HU, приобретаемых Венгрией у Германии. Учебный процесс необходим, потому что эксплуатация и использование Leopard 2A4 значительно отличается от эксплуатации и использования советских танков T-72, состоящих на вооружении в Венгрии с 1978 года.

В декабре 2018 года Министерство обороны Венгрии заключило контракт с KMW на приобретение 44 единиц новейших танков Leopard 2A7HU. 44 Leopard 2A7HU составят полноценный танковый батальон - ядро новой механизированной бригады, укомплектованной техникой НАТО. По-видимому, в состав этой бригады будет включен дивизион из 24 единиц самоходных орудий PzH 2000. Поступление на вооружение планируется на 2022−2023 годы.

Eadaily отмечает, что сейчас в составе 11-го бронетанкового батальона венгерской армии состоит всего 15 единиц советских T-72M1. 14 машин этого типа числятся на полигоне в Тате. 43 единицы хранятся законсервированными на складах. По циркулирующим слухам, в 2014 году Венгрия передала Украине 80 единиц T-72.