Советское оружие попадало «мухе в глаз»

О необходимости разработки «средств борьбы с баллистическими ракетами в связи с нависшей угрозой» первыми в августе 1953 года открыто заговорили известные советские военачальники, направившие письмо в Президиум ЦК КПСС. После нескольких месяцев размышлений Совет министров СССР издал распоряжение «О возможности создания средств ПРО», мероприятия в этом направлении были поручены ведущим конструкторским бюро.

Через два с небольшим года у экспериментального противоракетного комплекса появилось обозначение Система «А», его главным конструктором был назначен Григорий Кисунько.

Все составляющие системы были разработаны фактически с нуля. А это командно-вычислительный пункт и центральная вычислительная станция, три радиолокатора с каналами обнаружения и сопровождения баллистических целей, захвата и сопровождения противоракет, РЛС визирования противоракет со станцией передачи команд управления и стартовая позиция с пусковыми установками.

Процесс перехвата цели предусматривал минимальное вмешательство обслуживающего персонала. Для автоматизации была создана вычислительная машина М-40, ставшая на то время одной из самых производительных ЭВМ в мире.

Радиолокаторы размещались по методу «трех дальностей», что обеспечивало высокую точность определения координат цели. РЛС визирования осуществляла автоматический захват противоракеты после старта и сопровождение ее на всей траектории полета.

Но, пожалуй, самой фантастической в системе ПРО стала противоракета В-1000, которую разработчики прозвали «Аннушка». За этим ласковым наименованием скрывалось грозное оружие с самой мощной в мире твердотопливной ступенью ускорения и управляемой второй ступенью с жидкостным ракетным двигателем. Противоракета двигалась со скоростью 1000 метров в секунду и могла перехватывать цели на высоте до 25 километров.

Наиболее уникальной была боевая часть «Аннушки». Она состояла из 15 тысяч «микробомб» - шариков с ядром из крепкого сплава и в оболочке со взрывчатым веществом. Разрушительная сила заряда была просто невероятной. Такую конструкцию боевой части предложил Константин Козорезов, когда после первых испытаний стало ясно, что изначальная начинка противоракеты является малоэффективной.

Правильность выбора схемы В-1000 была безоговорочно подтверждена 4 марта 1961 года. Система «А» осуществила перехват баллистической ракеты Р-12, а стартовавшая «Аннушка», получив команду на подрыв, разрубила цель, летевшую со скоростью более трех километров в секунду. Мишень, по данным радиотелеметрии, была уничтожена через шесть секунд после встречи с облаком «микробомб».

Летом 1961 года, выступая на сессии ООН, Никита Хрущев заявил, что в СССР создано оружие, которым можно попасть «мухе в глаз».

Появление уникальных оборонительных средств вынудило США искать возможности для заключения Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений и по ограничению противоракетной обороны. К слову, американские специалисты, пишет РГ, сумели воспроизвести способы работы советской системы только спустя почти 20 лет, летом 1984 года.