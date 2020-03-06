Войти
Военно-промышленный курьер

Советское оружие попадало «мухе в глаз»

851
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

О необходимости разработки «средств борьбы с баллистическими ракетами в связи с нависшей угрозой» первыми в августе 1953 года открыто заговорили известные советские военачальники, направившие письмо в Президиум ЦК КПСС. После нескольких месяцев размышлений Совет министров СССР издал распоряжение «О возможности создания средств ПРО», мероприятия в этом направлении были поручены ведущим конструкторским бюро.

Через два с небольшим года у экспериментального противоракетного комплекса появилось обозначение Система «А», его главным конструктором был назначен Григорий Кисунько. 

Все составляющие системы были разработаны фактически с нуля. А это командно-вычислительный пункт и центральная вычислительная станция, три радиолокатора с каналами обнаружения и сопровождения баллистических целей, захвата и сопровождения противоракет, РЛС визирования противоракет со станцией передачи команд управления и стартовая позиция с пусковыми установками.

Процесс перехвата цели предусматривал минимальное вмешательство обслуживающего персонала. Для автоматизации была создана вычислительная машина М-40, ставшая на то время одной из самых производительных ЭВМ в мире.

Радиолокаторы размещались по методу «трех дальностей», что обеспечивало высокую точность определения координат цели. РЛС визирования осуществляла автоматический захват противоракеты после старта и сопровождение ее на всей траектории полета.

Но, пожалуй, самой фантастической в системе ПРО стала противоракета В-1000, которую разработчики прозвали «Аннушка». За этим ласковым наименованием скрывалось грозное оружие с самой мощной в мире твердотопливной ступенью ускорения и управляемой второй ступенью с жидкостным ракетным двигателем. Противоракета двигалась со скоростью 1000 метров в секунду и могла перехватывать цели на высоте до 25 километров.

Наиболее уникальной была боевая часть «Аннушки». Она состояла из 15 тысяч «микробомб» - шариков с ядром из крепкого сплава и в оболочке со взрывчатым веществом. Разрушительная сила заряда была просто невероятной. Такую конструкцию боевой части предложил Константин Козорезов, когда после первых испытаний стало ясно, что изначальная начинка противоракеты является малоэффективной.

Правильность выбора схемы В-1000 была безоговорочно подтверждена 4 марта 1961 года. Система «А» осуществила перехват баллистической ракеты Р-12, а стартовавшая «Аннушка», получив команду на подрыв, разрубила цель, летевшую со скоростью более трех километров в секунду. Мишень, по данным радиотелеметрии, была уничтожена через шесть секунд после встречи с облаком «микробомб».

Летом 1961 года, выступая на сессии ООН, Никита Хрущев заявил, что в СССР создано оружие, которым можно попасть «мухе в глаз».

Появление уникальных оборонительных средств вынудило США искать возможности для заключения Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений и по ограничению противоракетной обороны. К слову, американские специалисты, пишет РГ,  сумели воспроизвести способы работы советской системы только спустя почти 20 лет, летом 1984 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Р-12
Компании
ООН
Похожие новости
23.01.2020
"Противоракетный бой скоротечен". Что известно о секретной системе ПРО для защиты Москвы
08.07.2019
Возможен ли ядерный апокалипсис
15.08.2014
Свой "Томагавк" ближе к телу
19.09.2011
Договор РСМД под прицелом ЕвроПРО
05.03.2011
Засекреченный подвиг в казахстанской степи. Американским специалистам удалось повторить подобное лишь через двадцать с лишним лет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.03 04:00
  • 17
Корабль SpaceX лопнул
  • 07.03 01:48
  • 9
«Товарищи» кончились, снова пришли «господа»
  • 07.03 01:18
  • 8
Объяснена неудача Сирии при попытке сбить турецкий F-16 из С-200
  • 06.03 23:41
  • 18
Космонавтика Илона Маска
  • 06.03 23:40
  • 209
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 06.03 23:38
  • 2
"Сухой" модернизирует производственные мощности для Су-57 и Су-35
  • 06.03 23:32
  • 23
ВВС США планируют иметь парк стратегических бомбардировщиков из самолетов В-21 и В-52
  • 06.03 22:02
  • 8126
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 06.03 21:08
  • 2
Запад указал Турции, что ее спасает от рук Москвы только членство в НАТО
  • 06.03 21:05
  • 121
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 06.03 19:50
  • 6
На подходе спутник-разведчик ВКС «Пион-НКС»
  • 06.03 18:44
  • 42
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 06.03 17:10
  • 1
Baijiahao (Китай): новая российская система ПВО официально поступила на вооружение. Они не раскрывали все карты, когда продавали нам С-400
  • 06.03 16:52
  • 1
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
  • 06.03 16:47
  • 1
Итог санкций: «застряла» оплата за вертолеты Ми-17 от Непала