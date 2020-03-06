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Космические аппараты будут ориентироваться по звездам

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Источник изображения: vpk-news.ru

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал астровизирующее устройство нового поколения АВУ-Н. Разработка позволяет корректировать данные навигационных систем летательных аппаратов и с высокой точностью определять координаты на основе информации о положении звезд.

Инерциальные навигационные системы обладают полной автономностью – работают независимо от глобальных систем позиционирования (GPS, Глонасс, Gallileo), не требуют наличия внешних ориентиров и сигналов для навигационных измерений. АВУ-Н повышает их точность и помогает корректировать возникающие погрешности, ориентируясь на положение звезд, говорится в пресс-релизе Ростеха.

В состав аппаратуры входят две оптические головки, астролюк и блок обработки данных. Благодаря этому, при солнечной засветке и ослеплении одного оптического канала, другой продолжает «видеть» звездное небо, что обеспечивает устойчивую работу АВУ-Н при движении летательного аппарата.

«Созданное в «Росэлектронике» устройство эффективно не только для корректировки погрешностей навигационных устройств. Оно помогает летательному аппарату уверенно ориентироваться в пространстве даже в условиях помех – как естественных, так и искусственных», – сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

В составе Ростеха разработку астровизирующего устройства нового поколения ведет предприятие дочернего холдинга «Росэлектроника» – ЦНИИ «Циклон».

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