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ТАСС

РКС создадут автоматическую систему обработки данных дистанционного зондирования Земли

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Стенд холдинга РКС
Стенд холдинга "Российские космические системы".
Источник изображения: http://spacecorp.ru/

Ожидается, что разработка снизит стоимость эксплуатации наземной инфраструктуры

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Холдинг "Российские космические системы" (РКС, входит в Роскосмос) разрабатывает систему автоматической обработки данных дистанционного зондирования Земли. Об этом говорится в его сообщении, распространенном в четверг.

"Холдинг "Российские космические системы" в рамках модернизации Единой территориально-распределенной информационной системы дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ) разрабатывает инновационную технологию автоматической потоковой обработки космической информации", - сообщили в компании.

Как уточнили в холдинге, разработка сократит время обработки информации и снизит стоимость эксплуатации наземной инфраструктуры. Руководитель Научного центра оперативного мониторинга Земли РКС Андрей Аракчеев отметил, что комплекс автоматической обработки "в перспективе станет одним из передовых программных продуктов по обработке данных ДЗЗ".

Как сообщил начальник отдела Научно-исследовательского института точных приборов (входит в РКС) Дмитрий Федоткин, "текущая производительность комплекса автоматической обработки на вычислительном кластере из десяти серверов составит до 200 сеансов сброса информации в сутки". По его словам, производительность можно увеличить за счет поддержки масштабируемости при наращивании вычислительного кластера.

ЕТРИС ДЗЗ состоит из центров, расположенных по всей территории России. Система обеспечивает взаимодействие центров с группировкой спутников ДЗЗ, позволяет планировать съемку, получать и обрабатывать информацию и доводить ее до потребителя.

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