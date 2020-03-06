Войти
ТАСС

Индийскую лунную миссию "Чандраян-3" запустят в 2021 году

1064
0
0
Запуск посадочного модуля «Викрам», являвшегося частью индийской миссии «Чандраян-2»
Запуск посадочного модуля «Викрам», являвшегося частью индийской миссии «Чандраян-2».
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Zhang Naijie/Xinhua

В новом варианте повышена надежность конструкции аппаратов, заявил госминистр Джитендра Сингх

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 марта. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) намерена запустить к Луне третью национальную автоматическую экспедицию "Чандраян-3" в первой половине 2021 года. Об этом сообщил госминистр Джитендра Сингх, который курирует в индийском правительстве атомную и космическую отрасли.

"Ориентировочный график запуска "Чандраян-3" - первая половина 2021 года. Миссия "Чандраян-3" разработана на основе уроков, извлеченных из миссии "Чандраян-2", - цитирует в четверг Сингха информационное агентство PTI. Госминистр добавил, что в новом варианте повышена надежность конструкции аппаратов и в то же время максимально сохранены возможности "Чандраян-2".

В конце 2019 года Сингх сообщил, что запуск "Чандраян-3" планировался на 2020 год. Однако теперь госминистр отметил, что старт переносится на небольшой срок. Чиновник заявил, что работа над новым посадочным модулем уже идет.

Посадочный модуль "Викрам", входивший в состав индийской автоматической лунной экспедиции "Чандраян-2", должен был мягко сесть на спутник Земли 7 сентября 2019 года, но на высоте около 2 км над Луной аппарат потерял контакт с центром управления полетом, ударился о лунную поверхность и разбился. "Викрам" должен был доставить на Луну луноход "Прагьян", который, как предполагалось, исследует область в районе Южного полюса спутника Земли. При этом орбитальная станция "Чандраян-2" продолжает работу на орбите Луны.

Подготовка к полету астронавтов продолжается

Касаясь подготовки к первой индийской национальной пилотируемой миссии "Гаганьян", госминистр отметил, что во время полета экипаж космического корабля проведет серию биологических и физических экспериментов. "Четыре биологических и два физических научных эксперимента, связанных с микрогравитацией, отобраны из предложений от академических институтов", - сказал Сингх.

Он добавил, что индийские компании сотрудничают в деле разработки и производства для первого национального космического экипажа бортовой аптечки, системы мониторинга состояния здоровья астронавтов, оборудования для выживания в аварийных условиях, дозиметров, системы пожаротушения. Кроме того, индийские медики прошли трехнедельную подготовку по космической медицине при содействии Национального центра космических исследований (CNES) во Франции, сообщил госминистр.

В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что его страна отправит на орбиту первый национальный экипаж к 2022 году, когда будет отмечать 75-летие независимости. Название миссии - "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса), то есть "небесный корабль". Перед этим планируется осуществить два запуска кораблей в беспилотном режиме с роботами-гуманоидами на борту. В настоящее время группа из четырех кандидатов в астронавты из Индии проходит обучение в российском Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Франция
Компании
ISRO
ЦПК Гагарина
Проекты
2020-й год
Луна
Медицина
Робот
Похожие новости
28.02.2020
ИМБП РАН: до полетов человека на Марс – не меньше десяти лет
03.01.2020
Первые четыре индийских астронавта начнут подготовку в России в январе
26.08.2015
Санкции не помеха авиации: на МАКС-2015 в РФ приедут более 25 стран
25.12.2014
Дмитрий Рогозин: "Вооружаем армию, чтобы не воевать"
07.10.2014
Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.03 04:00
  • 17
Корабль SpaceX лопнул
  • 07.03 01:48
  • 9
«Товарищи» кончились, снова пришли «господа»
  • 07.03 01:18
  • 8
Объяснена неудача Сирии при попытке сбить турецкий F-16 из С-200
  • 06.03 23:41
  • 18
Космонавтика Илона Маска
  • 06.03 23:40
  • 209
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 06.03 23:38
  • 2
"Сухой" модернизирует производственные мощности для Су-57 и Су-35
  • 06.03 23:32
  • 23
ВВС США планируют иметь парк стратегических бомбардировщиков из самолетов В-21 и В-52
  • 06.03 22:02
  • 8126
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 06.03 21:08
  • 2
Запад указал Турции, что ее спасает от рук Москвы только членство в НАТО
  • 06.03 21:05
  • 121
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 06.03 19:50
  • 6
На подходе спутник-разведчик ВКС «Пион-НКС»
  • 06.03 18:44
  • 42
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 06.03 17:10
  • 1
Baijiahao (Китай): новая российская система ПВО официально поступила на вооружение. Они не раскрывали все карты, когда продавали нам С-400
  • 06.03 16:52
  • 1
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
  • 06.03 16:47
  • 1
Итог санкций: «застряла» оплата за вертолеты Ми-17 от Непала