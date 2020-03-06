Автоматическую обработку данных дистанционного зондирования Земли внедряют в России

Москва. 5 марта. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос") в рамках модернизации Единой территориально-распределенной информационной системы дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ) разрабатывает инновационную технологию автоматической потоковой обработки космической информации.

"В соответствии с замыслом разработчиков, за счет использования самых современных алгоритмических и технических подходов комплекс позволит значительно сократить время обработки данных дистанционного зондирования Земли, а значит повысит эффективность их применения по целевому назначению, упростит и снизит стоимость эксплуатации наземной инфраструктуры", - сообщили в пресс-службе РКС.

Там пояснили, что автоматическая потоковая обработка данных космической съемки предполагает применение строгих математических моделей и алгоритмов обработки, а также максимально эффективное использование вычислительных ресурсов.

Текущая производительность комплекса автоматической обработки на вычислительном кластере из 10 серверов составит до 200 сеансов сброса информации в сутки, однако за счет поддержки масштабируемости при наращивании вычислительного кластера комплекс способен обрабатывать значительно большие потоки информации.

В РКС заявляют, что ЕТРИС ДЗЗ позволит устранить существующее несоответствие между возможностями динамично развивающегося космического потенциала России в области ДЗЗ и его недостаточным использованием для решения актуальных задач социально-экономического развития, науки и безопасности.